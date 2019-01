Der Luzerner SP-Kantonsrat Giorgio Pardini tritt zurück Nach 17 Jahren ist Schluss: SP-Kantonsrat Giorgio Pardini will jüngeren Politikern Platz machen. Der ehemalige Präsident des Luzerner Gewerkschaftsbundes fiel im Parlament vor allem durch seine spontanen Voten auf.

Giorgio Pardini (SP). (Bild: PD)



«Jetzt ist es Zeit, einer jüngeren Person Platz zu machen. Die Fraktion ist gut aufgestellt, so dass ich gut loslassen kann», sagt Giorgio Pardini. Der 60-jährige SP-Kantonsrat aus Luzern tritt auf Ende Legislatur nach 17 Jahren aus dem Luzerner Kantonsrat zurück. Der Vollblutgewerkschafter will einer jüngeren Person Platz machen. Das heisst es in der Mitteilung der SP des Kantons Luzern von Dienstag.

Schwerpunkt: Finanzen und Wirtschaft

Pardini trat 2002 in den damaligen Grossen Rat ein. Zuvor war er drei Jahre Mitglied des Grossen Stadtrates Luzern. Nach einem einjährigen Abstecher in die Kommission Raumplanung, Umwelt und Energie konnte er sich anschliessend in seinen Schwerpunktthemen Finanzen und Wirtschaft einbringen. Während acht Jahren war er Mitglied der Planungs- und Finanzkommission. Die letzten acht Jahre war er in der Kommission Wirtschaft und Abgaben, die er in den Jahren 2011 bis 2015 präsidierte. Ausserdem war Giorgio Pardini Vizefraktionspräsident in den Jahren 2007 bis 2015.

Parteiübergreifend geschätzt

Der ehemalige Präsident des Luzerner Gewerkschaftsbundes fiel im Kantonsrat mit seinen spontanen und flammenden Voten auf. «Für seine klare aber pragmatische Linie und seine wirtschaftliche Expertise wird Giorgio Pardini parteiübergreifend geschätzt», heisst es in der Mitteilung. Nach über vier Legislaturen im Kantonsrat hat sich Giorgio Pardini entschieden, auf Ende Legislatur 2019 zurück zu treten. (pd/kuy)