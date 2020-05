Der Luzerner Stadtrat will in der neuen Landesausstellung «Nexpo» den Transit thematisieren Von Theater bis zur Forschung: Bei der geplanten Landesausstellung «Nexpo» soll sich in Luzern alles um den Transit, den Tourismus und die Mobilität drehen – und um den Durchgangsbahnhof.

Für die Teilnahme an der neuen Landesausstellung Nexpo beantragt der Luzerner Stadtrat beim Parlament einen Kredit von rund 400'000 Franken. Die Idee hinter der Nexpo ist eine dezentrale Landesausstellung, welche die ganze Schweiz über die Sprachgrenzen hinweg bespielt. Verfolgt wird das Vorhaben von den zehn grössten Städten der Schweiz, zu denen auch Luzern gehört. Zu diesem Zweck gründeten die Stadtpräsidien 2016 die Interessengemeinschaft «Zehn Städte für eine Landesausstellung». Die Projektskizze liegt bereits vor; sie wurde von einem Autorenteam rund um den Germanisten Juri Steiner verfasst.

Der Kredit soll in die Lancierung und Ausschreibung des Stadtluzerner Nexpo-Beitrages fliessen; er firmiert unter dem Arbeitstitel «Nexpo Transit». Ziel dahinter ist es, die Transitsituation Luzerns zu thematisieren und mit dem Durchgangsbahnhof in Verbindung zu bringen. Auch der Kanton Luzern habe Interesse an diesem Themenschwerpunkt bekundet, so der Stadtrat.

Neue, innovative und attraktive Ideen gesucht

Denkbar sind laut Stadtrat künstlerische, wissenschaftliche, gesellschafts- oder sozialpolitische Ansätze. Vorstellbar seien etwa Veranstaltungsreihen, Diskussionsforen, dokumentarische oder künstlerische Ausstellungen, wissenschaftliche Forschung und Kolloquien. Auch künstlerische Produktionen wie Theaterprojekte, Musikstücke oder Ausstellungen im öffentlichen Raum könne sich der Stadtrat vorstellen. Die Liste möglicher Präsentationsformen ist lang, hält der Stadtrat in seinem Bericht und Antrag fest.

Ansicht des Güterbahnhofs beim Bahnhof in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 13. Januar 2020)

Dem Stadtrat ist indes wichtig, dass die Projektideen neu, innovativ und attraktiv sind; das Projekt müsse eine gewisse Aussenwirkung entfalten und von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Am Ende werde «Nexpo Transit» wahrscheinlich auf eine Mischform mit unterschiedlichen Partnern und Disziplinen hinauslaufen.

Als mögliche Partner nennt der Luzerner Stadtrat unter anderem das Verkehrshaus mit seinen «hervorragenden Kontakten zu zahlreichen Bundesstellen und Wirtschaftsakteuren». Weitere ideelle Projektpartner könnten private Stiftungen sowie Institutionen wie die Gemeinnützige Gesellschaft der Stadt Luzern sowie das künftige neue kantonale Museum sein. Entsprechende Gespräche würden aufgenommen. Zudem seien Partnerschaften mit der Zentralschweizer Tourismusbranche und der Wirtschaft denkbar. Der Stadtrat fordert mögliche Partner dazu auf, sich zu engagieren.

Mit der Projektevaluation will der Stadtrat 2021 starten. Sie soll per Juryentscheid erfolgen. Der Verein «Nexpo – die neue Expo» schätzt, dass das Gesamtprojekt rund 620 Millionen Franken kosten wird. Zum Vergleich: Die Gesamtausgaben der Expo.02 lagen bei 1,6 Milliarden Franken. Der Kredit von 400'000 Franken umfasst den Betrag für die Vereinsmitgliedschaft von 2020 bis 2022. Zudem fliesst das Geld einerseits in das nationale Hauptprojekt sowie die Ausschreibung von «Nexpo Transit». Insgesamt wird die Stadt Luzern bis 2030 voraussichtlich etwa 2,4 Millionen Franken zur neuen Landesausstellung beitragen.