Der Mix aus Kölner und Walliser Dialekt, versetzt mit einem Loverboy und «Der» Rock-Hymne - das ist die Magic Night Ein Trip in die 80er-Jahre ist genauso eine Option wie das Verweilen in der Gegenwart: Am Heitere-Festival in Zofingen nehmen Barclay James Harvest, Billy Ocean, BAP und Sina die Fans mit in die Vergangenheit, präsentieren aber auch aktuelle Songs. Roger Rüegger

Die Walliserin Sina feiert heuer ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum. (Bild: PD)

Mit Bekanntgabe der Magic-Night-Bands, steht das Programm des sechstägigen Heitere Festivals so ziemlich. Mit Sina ist, wie meistens, auch eine Schweizer Künstlerin am Start. Die Walliserin feiert heuer ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum. Zudem wurde die Mundart-Sängerin an den Swiss Music Awards mit dem «Outstanding Achievement Award» für ihr musikalisches Lebenswerk ausgezeichnet.

«Einheimische Akteure haben eine wichtige Funktion auf dem Heitere und kommen beim Publikum sehr gut an. Wenn es möglich ist, werden wir unsere Line-Up mit Schweizer Künstlern besetzen. Sina ist mit ihrem Jubiläum der perfekte Act», sagt Festivalleiter Christoph Bill. Mit ihrem neusten Werk «Emma» sei Sina direkt auf Platz 1 der Schweizer Albumcharts eingestiegen.

Die 52-jährige Künstlerin eröffnet die Magic Night auf dem Zofinger Hausberg am Mittwoch, 7. August 2019 um 18 Uhr. Der zweite Künstler ist ein in der Schweiz lange nicht mehr gesehener Gast:

Billy Ocean - nach seinem Debut-Album 1976 prägte er mit seinem Soul-Pop die Musikgeschichte mit.

Der in Fyzabad, einer Stadt des Inselstaates Trinidad und Tobago geborene 69-jährige Sänger verkaufte weltweit über 30 Millionen Alben und heimste Gold- und Platin-Auszeichnungen rund um den Globus ein.

Billy Ocean hat unzählige Hits geschrieben. (Bild: PD)

Festivalchef Bill freut sich, dass es gelungen ist, Billy Ocean auf dem Heiternplatz zu haben. «Sehr cool. Seine vielen Hits kennt praktisch jeder. Wer ihn noch nie gesehen hat, sollte die Gelegenheit nutzen.»

Ein kleiner Denkanstoss: «Caribbean Queen», «When the Going gets tough (the Tough get going)», «Love really hurts without you», «Get outta my Dreams, get into my Car» oder «Loverboy» sind Hits, denen man sich in den 80er-Jahren kaum entziehen konnte. Der Mann gewann 1985 einen Grammy für die Best Male R&B Vocal Performance und schrieb Songs für viele Künstlerkollegen.

Die britischen Classic-Rock-Legenden Barclay James Harvest haben ebenfalls zahlreiche Songs für die Ewigkeit geschrieben:

Les Holroyd (rechts) ist Gründer der britischen Band Barclay James Harvest. (Bild: PD)

«Hymn», «Life is for Living» oder «Poor Man’s Moody Blues» sind wohl die bekanntesten. Seit 1998 gibt es zwei Bands, die unter diesem Namen auftreten: «John Lees’ Barclay James Harvest» und «Barclay James Harvest featuring Les Holroyd». In Zofingen spielt die Band von Holroyd. Die bekannten Songs werden laut Bill von beiden Bands vorgetragen.

Den Abschluss macht die Kölner Gruppe BAP um Wolfgang Nidecken. «Die Band um den deutschen Bruce Springsteen ist live ein Erlebnis. Die haben eine top Bläsersektion», schwärmt Bill.

«Die haben noch lange nicht ausgerockt»

Wolfgang Niedecken, Gründervater der Kölner Kult-Rock-Band BAP. (Bild: PD)

Obwohl es schon «verdamp lang her» (1982) sei, seit die Geschichte von BAP ihren Anfang genommen habe (nämlich 1976), sei noch immer «alles em lot» (1990), so Bill.

Die Magic Night steht also. Wenn wir eingangs von einem ziemlich kompletten Programm schreiben, dann deshalb, weil noch neun Acts ausstehen. Diese werden in Kürze bekannt gegeben. Laut Bill ist eine kleine Bombe dabei.