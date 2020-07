Der neue Krienser Stadtrat hat die Departemente verteilt – Maurus Frey übernimmt den Bau Die Aufgaben für den neuen Stadtrat sind bereits verteilt worden. Dies auf Grundlage der Anzahl erzielten Stimmen. Als Erster wählen durfte der Grüne Maurus Frey.

Der neue Krienser Stadtrat (von links) mit Roger Erni (FDP), Marco Frauenknecht (SVP), Christine Kaufmann (CVP), Maurus Frey (Grüne) und Cla Büchi (SP) auf dem Dach des Stadthauses. Bild: Urs Flüeler/Keystone (28. Juni 2020)

Bereits wenige Tage nach der Wahl hat der künftige Krienser Stadtrat die Departementsverteilung vorgenommen. Weil alle Gewählten neu im Amt sind, mussten die Departemente völlig neu vergeben werden. Ab September sieht die Aufteilung folgendermassen aus, wie die Stadt am Freitag mitteilte:

Maurus Frey (Grüne) übernimmt das Bau- und Umweltdepartement. Sein Stellvertreter wird Cla Büchi (SP).

Roger Erni (FDP) übernimmt das Finanzdepartement. Stellvertreter wird Marco Frauenknecht (SVP).

Marco Frauenknecht (SVP) übernimmt das Bildungs- und Kulturdepartement. Stellvertreterin wird Christine Kaufmann (CVP).

Cla Büchi (SP) übernimmt das Sozialdepartement. Stellvertreter wird Roger Erni (FDP).

Bereits im Voraus klar war, dass Christine Kaufmann (CVP) als gewählte Stadtpräsidentin das Präsidialdepartement übernimmt. Vizepräsident wird Maurus Frey (Grüne).

Die Verteilung der Departemente habe man gemäss Geschäftsordnung des Stadtrats nach dem Anciennitätsprinzip vorgenommen, heisst es in der Mitteilung. Normalerweise definiert sich diese dadurch, wie lange jemand einem Gremium bereits angehört. Weil in Kriens alle Stadträte neu gewählt worden sind, kam die Reihenfolge der erzielten Stimmen zum Zug.

Baudepartement war begehrt

Maurus Frey, der als Einziger bereits im ersten Wahlgang Ende März die Wahl geschafft hatte, durfte als Erster seien Wunsch deponieren. Im zweiten Wahlgang erhielt Christine Kaufmann die meisten Stimmen, gefolgt von Roger Erni, Marco Frauenknecht und Cla Büchi.

Aufgrund des beruflichen Hintergrunds von Frey, er arbeitet derzeit noch in einem Unternehmen für Umweltmonitoring, ist das Baudepartement eine naheliegende Wahl. Zudem hatte er sich im Wahlkampf immer wieder zu Themen in diesem Bereich geäussert. Der regen Bautätigkeit in Kriens steht Frey kritisch gegenüber. Bekanntlich war der Bau auch Cla Büchis und Marco Frauenknechts Wunschdepartement.

Durch die frühzeitige Aufgabenverteilung erhalten die künftigen Stadträte Zeit, sich in ihre Departemente einzuarbeiten, heisst es weiter in der Mitteilung. Die offizielle Vereidigung der neuen Stadtratsmitglieder ist an der Einwohnerratssitzung vom 3. September geplant.