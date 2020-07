Er zieht als «Stadtpoet» durch die Luzerner Beizen – das ist seine Geschichte Lorenz Schaffner zieht von Lokal zu Lokal, um seine Gedichte zu verkaufen. Einst hat er gar einen Preis gewonnen.

«Wo immer die Seele sich auf ihrem rätselhaften Weg gerade findet, ist alles Mögliche so möglich wie begründet.»

Wir sitzen in der Jazzkantine mitten in der Luzerner Altstadt. Der Ort, an dem Lorenz Schaffner alias Bobby Holkar nicht selten von Tisch zu Tisch geht mit seinen selbst geschriebenen und gemalten Textkarten. «Holkar ist ein indischer Name und bedeutet dasselbe wie Schaffner», erklärt er. In der Luzerner Neustadt ist er kein unbekanntes Gesicht. Hager, die zerzausten Haare zusammengebunden, zeigt er den Passanten seine Werke: Karten mit wunderschöner Handschrift und Texte, die es in sich haben und zum Nachdenken und Sinnieren einladen.

Lorenz Schaffner alias Bobby Holkar. Bild: Caroline Mohnke (Luzern, 6. Juli 2020)

Bobby erzählt aus seinem Leben. Er hat indische Wurzeln. Seine indischen Eltern gaben ihn als Einjährigen zur Adoption frei. Nach der Primarschule besuchte der heute 52-jährige die Kantonsschule Alpenquai und danach eine Handelsschule.

«Texte waren zu aufmüpfig»

«Der Wunsch, Schriftsteller zu werden, schlummerte schon früh in mir», sagt er mit einem Lächeln und einem abschweifenden, klaren Blick nach draussen in die weite Welt. «Ich schrieb 1985 Jugendkolumnen für eine Regionalzeitung. Meine Texte waren gut, aber denen zu aufmüpfig», erzählt er. «Als ich siebzehn war, sagte der Schriftstellerverband sogar, meine Texte seien zu gut.» Sagts und nimmt einen Schluck Bier.

Ein halbes Leben, geschrieben ½ Leben. So heisst sein Werk, das er schlussendlich im Eigenverlag herausgegeben hat. Kein Verlag habe ihm diese Chance geben wollen. Die fertigen Bücher habe er alle selbst verkauft auf der Strasse. Das war 2005. Holkar schrieb für verschiedene Medien und machte auch PR. «Ein Jahr zuvor habe ich den Zentralschweizer Literaturförderpreis gewonnen. Leider wurde mein Werk nicht gedruckt.»

2008 folgte mit «Grasland» ein weiterer Roman. «1000 Exemplare habe ich davon verkauft», sagt er nicht ohne Stolz. «Es handelt von Klonereien aller Art.» Holkar hat eine vielseitig kreative Ader. Er beschäftigte sich auch mit surrealistischer Fotokunst und schrieb Gedichte. Zuerst «Freche Verse», danach «Frische freche Verse».

«Ich wollte zu Fuss nach Indien»

Immer wieder erwähnt er das «Chäsland», in dem wir hier leben. Er kam in Kontakt mit dem Sozialamt, und irgendwann flackerte in ihm die Idee nach dem Auswandern auf; zurück zu seinen Wurzeln nach Indien. «Ich wollte nach Indien laufen. Zwei Jahre war ich zu Fuss und bettelnd unterwegs, kam aber nur bis nach Griechenland», ein schelmisches Lachen überzieht sein Gesicht, das gezeichnet ist von einer Mischung aus Wehmut und Müdigkeit.

«Meine indischen Eltern leben nicht mehr, heute lebe ich in einer sozialen Künstleratelierwohnung, wo ich Wände bemalen kann. Ich lese sehr viel, spiele Schach, male bevorzugt mit Guache oder schreibe.» Dann erwähnt er erneut das Chäsland und schweift ab in seinen ewigen Traum von Indien. Erzählt, wie er indische Gesetze verbannt hat. Alle Gesetzesartikel, die für die hohe Kriminalität in Indien verantwortlich seien, habe er geändert: Drogenbefrei­ung, Prostitutions- und Pornografiebefreiung. Schliesslich trage er den Titel «Lord of Manheswar» in Indien, väterlicherseits sei er dazu gekommen. Genauer will er darauf nicht eingehen.

Lorenz Schaffner wird sichtlich müde von den vielen Erzählungen aus seinem Leben. Wir beenden das spannende Gespräch, er geht an den Nebentisch und fragt, ob Interesse bestehe an seinen Karten. Mir hat er noch eine geschenkt als Dank für die Einladung zu Bier und Gespräch:

«Giraffen – Auch Giraffen lachen mit den Affen über die Menschen und deren Sachen.»