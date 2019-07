Der Rohbau des Staffeln-Schulhauses in Littau steht – nun kommen die Wünsche der Kinder zum Zug

Das Schulhaus Staffeln war das erste in Luzern, das wegen Schadstoff-Belastung in die Schlagzeilen geriet. Unter anderem wurden Formaldehyd und Naphthalin in der Anlage festgestellt. Es kam zu gesundheitlichen Beschwerden bei den Schülern und Lehrpersonen. Weil das Problem durch eine Sanierung im Jahr 2012 nicht behoben werden konnte, wurden die Schüler 2014 ausquartiert. Im Jahr darauf entschied der Stadtrat, das alte Schulhaus durch einen Neubau zu ersetzen. Nach der Erarbeitung des Projekts wurde der 53,7-Millionen-Baukredit Ende 2017 vom Stimmvolk mit 86 Prozent Ja-Stimmen klar gutgeheissen.

Wenn das neue Schulhaus nächstes Jahr eröffnet wird, kommt es zu einer grösseren Rochade: Die Kinder des Primarschulhauses Ruopigen zügeln ins Staffeln. Das Ruopigen wird für die Sek umgenutzt, damit im Sommer 2021 die Schüler vom provisorischen Schultrakt Gasshof dorthin ziehen können. Die Anlage Gasshof befindet sich im Privatbesitz, der Mietvertrag läuft 2021 aus.