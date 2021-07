Fussball Nach Quarantäne: Der SC Kriens spielt schon an diesem Mittwoch in Schaffhausen Für den SC Kriens beginnt die neue Challenge-League-Saison nun also doch mit dem Auswärtsspiel gegen den FC Schaffhausen, und zwar am Mittwoch um 20.00 Uhr.

Oan Djorkaeff beim Testspiel SC Kriens gegen den FC Luzern. Martin Meienberger, Luzern (30. Juni 2021)

Die elf SCK-Spieler, die sich bis letzten Samstag sieben Tage lang in Quarantäne befunden hatten, wurden nach einem Testbesuch alle negativ getestet. Daraufhin informierte der SC Kriens die Swiss Football League, welche die Startpartie nun auf den kommenden Mittwoch platzierte, weil Kriens vier Tage hintereinander trainieren kann.

Der SC Kriens hatte am Samstag sofort das Training wieder aufgenommen und auch am Sonntag eine Einheit angesetzt. Am Dienstag findet das Abschlusstraining statt. Einer der drei Spieler, die coronabedingt isoliert worden waren, kehrte schon am Sonntag zum Team zurück, die anderen beiden am Montag beziehungsweise am Dienstag. «Uns ist die schnelle Terminierung der Startpartie recht», sagt Kriens-Sportchef Bruno Galliker, «wir wollen spielen.»