Live Der Seeclub Sempach wird 100 Jahre alt: Verfolgen Sie die Poseidon-Jubiläumsfeier im Liveticker Der Seeclub Sempach feiert vom 14. bis 18. August sein 100-jähriges Bestehen. Heute finden unter anderem die Poseidon-Seefestspiele statt – ein Wasserspiel-Spektakel über acht Runden. Verfolgen Sie den ganzen Tag bei uns im Liveticker. Evelyne Fischer

15:41 Uhr

Vor dem Start der Poseidon-Seefestspielen hatte jedes Team zu bestimmen, welcher Athlet bei welcher Disziplin an den Start geht. Hier das Team Oberkirch/Nottwil mit Christian Hummel, Gaby Kottmann, Reto Grüter, Miriam Frey, Peter Koller und Andrea Luternauer bei der Lagebesprechung.

15:31 Uhr

Der unverkennbare Poseidon: Roland «Roli» Huber wird heute Nachmittag als Speaker durch die Seefestspiele führen. «Um der Figur gerecht zu werden, habe ich über den Sommer extra das eine oder andere Kilo mehr zugelegt», witzelt Roli Huber. Dass seine Ansagen mit Humor gespickt sein werden, ist schon jetzt klar.

15:17 Uhr

Er ist quasi der Daniel Düsentrieb der Poseidon-Seefestspiele: Livio Spichtig. Das OK-Mitglied hat die verschiedenen Disziplinen ausgetüftelt. Sein wichtigster Tipp? «Über Wasser bleiben», sagt er und lacht. Die meisten Spiele habe das OK kurz getestet, nicht aber jenes mit der Alkoholbrille. Man darf gespannt sein, wie sich die Athleten simuliert angesäuselt schlagen. Übrigens: Auch das Rieseneinhorn wird bald seinen grossen Auftritt haben.

14:55 Uhr

Das Briefing ist zu Ende, die Teams stärken sich vor den Wettkämpfen. In rund einer Stunde gehts los. Ein paar allgemeine Facts & Figures zum 100-Jahr-Jubiläum des Seeclubs Sempach: Während den 100-stündigen Festivitäten und Aktivitäten rechnen die Organisatoren mit gegen 3000 Besuchern. Am Brunch vom Donnerstag durfte das OK 400 Gäste begrüssen. Über 100 Kinder werden beim momentanen Orion Cup erwartet.

14:46 Uhr

Die acht Teams setzen sich wie folgt zusammen: Sieben Equipen repräsentieren die Gemeinden rund um den Sempachersee. Als achte Truppe tritt das Rowing-Allstar-Team an. Mit dabei ist auch Lokalprominenz: So etwa der Surseer Stadtrat Michael Widmer (CVP) und die Hildisrieder Kantonsrätin Gerda Jung (CVP).

14:34 Uhr

Um 16 Uhr starten die Poseidon-Seefestspiele. Bei diesen kämpfen acht Teams um die Gunst des Meeresgottes. Ihren Super-Zehnkampf tragen sie im eigens errichteten Summer-Village aus. Derzeit werden die Teams von den Organisatoren gebrieft. Die Spiele basieren auf den Erzählungen zu den Wanderungen von Odysseus – seiner Odyssee.

14:15 Uhr

An verschiedenen Posten sind derzeit die Kinder am Start: Sie messen sich in verschiedenen Disziplinen – etwa dem Rudern:

14:00 Uhr

Guten Nachmittag liebe Leserinnen und Leser



Der Seeclub Sempach feiert sein 100-jähriges Bestehen und verwandelt den Sempachersee heute in eine Bühne voller Wasserfestspiele. Von 13 bis 15 Uhr findet zunächst der Orion-Cup statt. Anschliessend kämpfen um 16 Uhr acht Teams in ebenso vielen Gruppenspielen um den Sieg an den Poseidon-Seefestspielen 2019. Die Halbfinals und das Final starten dann am Abend um 18.30 Uhr, bevor die Abendunterhaltung mit dem «Duo Grenzenlos» beginnt.



Verfolgen Sie das Wasserspektakel bei uns im Liveticker!