Der Spitalrat vertagt den Entscheid zum Spitalstandort Sursee Noch sind der aktuelle Standort und jener in Schenkon für den Neubau des Spitals Sursee im Rennen. Will Sursee sein Spital behalten, muss der Stadtrat nun schleunigst Hausaufgaben erledigen. Yasmin Kunz

Wo das Spital Sursee (im Bild) neu gebaut wird, ist nach wie vor unklar. (Bild: Pius Amrein (Sursee, 4. Juni 2018))

Jetzt ist es offiziell klar: Für das Spital Sursee – ein Aussenstandort des Luzerner Kantonsspitals – stehen noch zwei mögliche Standorte für den Neubau zur Auswahl. Zum einen ist das der jetzige Standort an der Spitalstrasse, zum anderen die «Schwyzermatte» auf Schenkoner Boden. Das teilt das Luzerner Kantonsspital (Luks) am Mittwoch mit.

Von ursprünglich 23 potenziellen Standorten bleiben also zwei übrig. Dass die Sandgruebe in Sursee nicht zum Zug kommt, ist wenig überraschend, weil die Hürden für einen Neubau relativ hoch gewesen wären: verkehrstechnisch ungünstig gelegen, Umzonung sowie die Zustimmung der Grundeigentümer nötig. Dagegen gesprochen hat auch die Ausrichtung des Spitals Richtung Süden. Das entspricht nicht der gängigen Praxis bei Spitalbauten, wie unsere Zeitung bereits berichtet.

Diese Recherchen bestätigt nun auch das Luks. «Die betrieblichen und bewilligungstechnischen Hürden erwiesen sich als zu hoch.»

Schenkon punktet mit Flexibilität

Der Spitalrat beurteilt die Variante in Schenkon aus betrieblicher Sicht als «Optimalvariante», wie er in der Mitteilung schreibt. Die «Schwyzermatte» punktet mit der zentralen Lage an der Autobahn, guter verkehrstechnischer Erschliessung und grosser Flexibilität, da das Areal bisher unbebaut ist. Ebenso für Schenkon spricht die Möglichkeit einer Erweiterung und das nicht Tangieren des Spitalbetriebs während eines Baus. Hürden gibt es auf der politischen Ebene: Der Bau eines Spitals in Schenkon bräuchte einen kantonsrätlichen Beschluss mit der Möglichkeit des Referendums. Nichtsdestotrotz: Die positiven Faktoren überwiegen. Darum hat das Luks das Land für einen allfälligen Kauf «unter gewissen Rahmenbedingungen gesichert», schreibt das Spital.

Weniger hohe politische Hürden für Sursee

Der aktuelle Standort an der Spitalstrasse in Sursee ist aus betrieblicher Sicht nicht ganz so ideal wie Schenkon. Besonders die mangelhafte Verkehrserschliessung sprechen gegen diesen Standort. Wichtige Zufahrtsstrassen und ihre Knoten sind schon heute teilweise überlastet. In Zukunft dürfte sich die verkehrstechnische Lage noch zuspitzen. Die Lage an und für sich – mit Seeblick – hingegen werte den Standort auf, heisst es in der Mitteilung. Sowohl planungsrechtlich als auch politisch dürfte die Umsetzung an diesem Standort nicht viel im Weg stehen. Es wäre weder ein referendumsfähiger Kantonsratsbeschluss noch eine Ein- oder Umzonung nötig.

Aufgrund dieser Ausgangslage hat der Spitalrat beschlossen, beide Optionen weiterzuverfolgen. Spitalratspräsident Ulrich Fricker sagt dazu: «Es handelt sich um ein komplexes Planungsverfahren, das mit verschiedensten Risiken behaftet ist.» Sie seien dem Kanton Luzern als Eigentümer des Spitals und der Bevölkerung gegenüber verpflichtet, diese Risiken zu minimieren, um zu einer betrieblich effizienten, finanziell tragbaren und politisch akzeptierten Lösung für den Neubau des Luzerner Kantonsspitals Sursee zu gelangen. Fricker sagt:

«Wir setzen deshalb nun alles daran, zusammen mit den Behörden eine gute Grundlage für den definitiven Standortentscheid zu erarbeiten.»

Surseer Stadtrat muss Lösungen erarbeiten

Die Stadt Sursee hat nun Hausaufgaben, wie das Luks mitteilt. Die Surseer Stadtbehörden haben nun die Möglichkeit, «zur Behebung der betrieblichen Schwächen am Standort Spitalstrasse Stellung zu nehmen». Konkret: In nächsten drei Monaten soll geklärt werden, wie sich die Erschliessung des bestehenden Areals für Rettungsfahrzeuge, Privatfahrzeuge und den öffentlichen Verkehr verbessern lässt. Ferner muss geprüft werden, wie sich der Neubau unter laufendem Betrieb und für den Bau des Pflegeheims Seeblick eine Ersatzlösung realisiert werden kann. Zu eruieren gilt auch, ob die Zahl der Parkplätze, die während und nach der Bauphase zur Verfügung steht, ausreichend ist.

Im Finanzplan des Luzerner Kantonsspitals sind für 2025 bis 2028 pauschal 200 Millionen Franken für Gesamtinvestitionen am Standort Sursee eingestellt.