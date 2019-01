Der Stadtrat verhandelt mit den «Eichwäldli»-Besetzern über einen neuen Mietvertrag

Die «Eichwäldli»-Besetzer ziehen sich zurück – aber nur aus einem einzigen Raum, der vom Einsturz bedrohten Soldatenstube. Der Stadtrat nimmt nun Gespräche über einen sechsmonatigen Mietvertrag auf. Simon Mathis

Gestern wurde die Soldatenstube beim Eichwäldli notfallmässig stabilisiert, die Besetzer haben sich in die Wohnräume hinter der Holzwand zurückgezogen. (Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 9. Januar 2019))

Die Besetzerinnen und Besetzer des «Eichwäldli» haben den Anbau des Gebäudes beim Eichwäldli bereits am 8. Januar verlassen, wie der Stadtrat am Donnerstag mitteilt. Die Stadt habe den Schlüssel zumindest für diesen Raum zurück erhalten. Zurzeit hielten sich die Besetzer in den Wohnräumlichkeiten des baufälligen Gebäudes auf, die weniger vom Einsturz gefährdet seien.

Der Stadtrat habe sich bereit erklärt, Gespräche über einen befristeten Mietvertrag dieser Wohnräume aufzunehmen. Die Stadt hält die Nutzung dieses Teils des Gebäudes für verantwortbar, sofern sich eine begrenzte Anzahl Personen darin aufhalte. Statisch besorgniserregend sei vor allem der Anbau, die sogenannte Soldatenstube. Der Stadtrat knüpft die Verhandlungen an die Bedingung, dass die Besetzer die feuerpolizeilichen und weiteren sicherheitsrelevanten Auflagen einhalten.

Ein allfälliger Nutzungsvertrag wäre auf sechs Monate befristet, schreibt der Stadtrat. In dieser Zeit wolle die Stadt in Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege eine Gebäudestrategie entwickeln. Die Besetzer haben am 9. Januar auf ihrem Blog eine Demonstration unter dem Motto «Eichwäldli muss bleiben!» angekündigt.

