Interview Der Suppentag findet vor allem digital statt – in Luzern in kleinem Rahmen auch analog Der Suppentag macht auf Armutsbetroffene in der Schweiz aufmerksam. Er ist die wichtigste Spendenaktion der Stiftung Schweizer Tafel. Gabriela Hauser-Zemp, Luzerner Mitglied des Stiftungsrats, erklärt, warum die Spenden in der Krise besonders wichtig sind.

Viel Volk, fröhliches Geplauder und Prominente, die heisse Suppe schöpfen: So präsentiert sich normalerweise der Suppentag der Stiftung Schweizer Tafel. Mit dem Spendenanlass - in Luzern fand er in den letzten Jahren jeweils vor dem Hotel Schweizerhof statt - macht die Stiftung alljährlich auf Armutsbetroffene in der Schweiz aufmerksam.

Nicht coronakonform: Normalerweise findet der Suppentag vor dem Hotel Schweizerhof statt. Bild: Pius Amrein (Luzern, 21. November 2020)

Menschenansammlungen, wie es sie bis anhin vor dem «Schweizerhof» gab, sind dieses Jahr wegen Corona untersagt. Dennoch wird es am Donnerstag, 19. November, den Suppentag geben. Gabriela Hauser-Zemp erklärt, wie er abläuft und warum die Spendenaktion nötiger ist denn je. Hauser-Zemp ist Mitglied des Stiftungsrats der «Schweizer Tafel», Co-Präsidentin des regionalen Gönnervereins in Luzern sowie Ehefrau von «Schweizerhof»-Inhaber Mike Hauser.

Der Suppentag findet dieses Jahr in anderer Form statt. Was erwartet suppenhungrige Spender?

Gabriela Hauser-Zemp. PD

Gabriela Hauser-Zemp: Um Menschenansammlungen zu vermeiden, findet der Suppentag nicht vor dem Hotel Schweizerhof, sondern in den Restaurants Galerie & Pavillon statt. Hier gilt das übliche Restaurant-Schutzkonzept. Gäste können für maximal vier Personen einen Tisch reservieren, oder zwischen 11.30 und 14 Uhr spontan vorbei kommen. Die Suppe wird als Tagessuppe serviert, oder in Kombination mit einem Mittagsmenu. Allerdings ist sie heuer nicht gratis, sondern kostet zehn Franken. Der Betrag geht vollumfänglich an die «Schweizer Tafel». Zudem versteigern wir sechs Bilder einer Luzerner Künstlerin, die ebenfalls im «Schweizerhof» ausgestellt sind.

Das Besucheraufkommen im «Schweizerhof» wird sich wohl in Grenzen halten.

Wir haben immerhin schon rund 50 Reservationen und denken, dass das Restaurant gut besucht sein wird. Aber natürlich wird das Besucheraufkommen nicht vergleichbar sein mit anderen Jahren. Auch der gesellschaftliche Charakter des inzwischen sehr beliebten Events geht so natürlich fast gänzlich verloren. Da wir mit diesem «Suppentag light» viel weniger Leute erreichen, setzen wir in diesem besonderen Coronajahr bewusst auf digitale Spendenmöglichkeiten. Neu kann man via Twint spenden, über den QR-Code auf unserem Flyer sowie über die Website www.schweizersuppentag.ch.

Glauben Sie, dass der Ertrag an das Niveau anderer Jahre heranreichen wird?

Wir leben vom Prinzip Hoffnung. Die «Schweizer Tafel» ist ja im Prinzip ein Logistikunternehmen und dadurch personal - und kostenintensiv. Sie finanziert sich ausschliesslich durch Spenden, die Gönnervereinigung trägt jährlich rund eine halbe Million Franken dazu bei. Der Suppentag ist unser wichtigster Spendentag, an dem wir schweizweit jeweils 120'000 bis 150'000 Franken einnehmen - davon allein am Standort Luzern rund 16'000 Franken. So einen Betrag dürfen wir dieses Jahr natürlich nicht erwarten.

Obwohl es gerade in der aktuellen Krise vermutlich mehr Armutsbetroffene gibt.

Das ist so. Unsere Crew, die täglich Lebensmittel von A nach B transportiert, schildert uns seit dem Lockdown im März prekärere Situationen. Beim Gleishuus in Luzern mussten wir aufgrund der grossen Nachfrage sogar einen neuen Abgabeort einrichten. Dort spielten sich Szenen ab, wie man sie aus dem Fernsehen aus den Städten Genf und Zürich kennt: Über 100 Personen warteten jeweils draussen auf die Lebensmittel. Gemäss etwas älteren Zahlen sind knapp acht Prozent der Schweizer Bevölkerung von Armut betroffen. Im Moment dürften es mehr sein. Denn die sogenannten Working Poor haben kein Polster für derartige Krisen.

Wie macht sich das bemerkbar?

Die «Schweizer Tafel» verteilt überschüssige, gespendete Lebensmittel an soziale Institutionen, die diese direkt an Betroffene abgeben. Seit dem Lockdown registrieren wir eine grössere Nachfrage nach Lebensmitteln. Es sind auch viele neue Engagements entstanden, die bei uns angefragt haben.

Durch die Verteilung überschüssiger Lebensmittel macht die «Schweizer Tafel» auch etwas gegen Foodwaste. Hat der Lockdown dazu geführt, dass mehr Lebensmittel übrig bleiben?

Ja und nein. Bei den Grossverteilern, von denen wir die unverarbeiteten Lebensmittel beziehen, ist weniger liegen geblieben, da viel mehr privat konsumiert wurde. Gleichzeitig sind andere Abnehmer weggefallen, weil Institutionen wie Behindertenheime geschlossen wurden. Hinzu kam, dass wir vor allem zu Beginn des Lockdowns Lebensmittelspenden von Grossveranstaltern und Hotels erhielten.

Wagen Sie eine Prognose: Wie wird sich die Situation in der Schweiz im Hinblick auf Armut entwickeln?

Die Armut wird mit Sicherheit noch zunehmen. Einerseits aufgrund der wirtschaftlichen Situation: Manche Branchen trifft es jetzt, andere erst später, und dies wird sich vermutlich auf die Arbeitnehmer auswirken. Andererseits nimmt die Altersarmut kontinuierlich zu.