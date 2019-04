Live Der Tag nach der Wahl: Jörg Meyer (SP) verzichtet auf zweiten Wahlgang Die Luzerner Wahlsonntag ist Geschichte. Doch auch heute Montag steht die kantonale Politik im Fokus. In diesem Artikel sammeln wir alle wichtigen Informationen. Vom Abschneiden der jüngsten Kandidatin bis zum Verzicht der SP auf den zweiten Wahlgang. jvf/avd/nus/kuy/jon

15:17 Uhr

David Roth führt weiter aus:

«Andere Parteien haben keinen Einfluss auf diesen Entscheid gehabt. Obwohl die SP klaren Anspruch auf einen Sitz hätte, verzichtet wir im Interesse einer Stärkung der Linken.»

15:11 Uhr

SP-Präsident David Roth (links) erklärt den Entscheid. (Bild: Roseline Troxler)

David Roth, Präsident der kantonalen SP, erklärt den Entscheid: «Jörg Meyer hat ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Wir haben intensiv diskutiert, ob wir seitens der Linken mit einer Einer- oder einer Zweierkandidatur in den zweiten Wahlgang gehen wollen. Die SP-Parteileitung ist aber einstimmig zum Entscheid gekommen, dass wir in enger Partnerschaft mit den Grünen auf eine Einerkandidatur setzen wollen. Wir werden den Delegierten beantragen, Korintha Bärtsch im zweiten Wahlgang zu unterstützen.»

15:00 Uhr - Meyer verzichtet zu Gunsten von Bärtsch

Jörg Meyer tritt am 19. Mai nicht mehr an. (Bild: Urs Flüeler/Keystone)

Am Sonntag hat Regierungsratskandidat Jörg Meyer (SP) 400 Stimmen weniger erhalten als die Grüne Korintha Bärtsch. Nun zieht er die Konsequenzen. Er verzichtet auf den zweiten Wahlgang am 19. Mai und macht so Platz für Bärtsch, die gegen die bisherigen Paul Winiker (SVP) und Marcel Schwerzmann (parteilos) antreten wird. Eine Bestätigung der Grünen steht allerdings noch aus. Klar ist: Die SP bleibt vier weitere Jahre ohne Regierungsratssitz.

14:47 Uhr - Diese fünf erhielten am meisten Stimmen

Ruedi Amrein erhielt am meisten Stimmen. (Bild: PD)

Das absolute Spitzenergebnis erzielte der frühere Malterser Gemeindepräsident Ruedi Amrein. Der FDP-Politiker holte 10'482 Stimmen. Dicht auf den Fersen war ihm Parteikollegin Heidi Scherer aus Meggen, die 10'460 Stimmen auf sich vereinigen konnte. Nur 5 Stimmen weniger erzielte mit Irene Keller aus Vitznau eine weitere Freisinnige. Dann folgt mit 9968 Stimmen eine CVP-Vertreterin, nämlich Priska Wismer-Felder aus Rickenbach. Auf Rang 5 landete mit Gaudenz Zemp aus St. Niklausen wiederum ein Freisinniger. Der Direktor des kantonalen Gewerbeverbands kam auf 9770 Stimmen.

14:39 Uhr - Zwei von drei Joggern liefen am Wahltag voraus

Zufall? Bei einer Befragung der neun Regierungsratskandidaten haben drei angegeben, dass sie am Sonntagvormittag joggen waren – zwei von ihnen sind mittlerweile gewählt. Neben Reto Wyss (CVP) und Fabian Peter (FDP) konnte nur Hobbyläufer Roland Fischer (GLP) den Schwung nicht in ein gutes Resultat ummünzen. Dafür setzte sich mit Guido Graf (CVP) mit einer anderen Vorbereitung an die Spitze: Er hatte nach eigenen Angaben eine 26 Zentimeter grosse Forelle aus dem Wasser gefischt.

14:34 Uhr - Wirtschaft stützt Schwerzmann und Winiker

Die Wirtschaftsverbände halten im zweiten Wahlgang am parteilosen Marcel Schwerzmann und an SVP-Mann Paul Winiker fest. Offen ist, wen die bürgerlichen Parteien unterstützen.

14:30 Uhr

Die SP lädt um 15 Uhr zu einer Medienorientierung ein und will dann über ihre Taktik im zweiten Wahlgang der Regierungsratswahlen vom 19. Mai 2019 informieren.

14:04 Uhr - Nur drei Gemeinderäte gewählt

64 aktuelle oder ehemalige Luzerner Gemeinderäte haben einen Sitz im 120-köpfigen Kantonsparlament angestrebt. Jetzt zeigt sich: Die neuen Kantonsrats-Anwärter unter ihnen erzielten kaum Erfolge – ausgenommen bei einer Partei.

11:59 Uhr - Jüngste und Ältester verpassen Wahl

(Bilder: Pius Amrein/Nadia Schärli)

60 Jahre trennen die beiden: Sophie Karrer war mit 18 Jahren die jüngste Anwärterin auf einen Sitz im Parlament und Rolf Oberhänsli mit 78 Jahren der älteste Kandidat. Beide erhielten etwas mehr als 350 Stimmen – und damit keinen Sitz im Kantonsrat.

09:30 Uhr - Rudolf Schweizer verzichtet auf 2. Wahlgang

(Bild: Boris Bürgisser)



Der zweite Wahlgang der Luzerner Regierungsratswahl wird am 19. Mai ohne Rudolf Schweizer stattfinden. Der Parteilose hat seinen Verzicht erklärt. Grund: zu wenig Zeit, zu wenig Geld. Schweizer hat am Sonntag nur 4234 Stimmen erhalten.