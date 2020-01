Der VCS fordert: Die Buslinien 22 und 23 sollen wieder bis nach Luzern geführt werden Seit dem Fahrplanwechsel sei die ÖV-Situation der Rontalerinnen und Rontaler unhaltbar. Nun stellt der Verkehrsclub Schweiz Forderungen auf.

(rai) Um den langen Wartezeiten am Bahnhof Ebikon und dem unkomfortablen Umsteigen entgegenzuwirken, fordert der Schweizer Verkehrsclub in Luzern (VCS), dass die 22er- und 23er-Busse zu den Hauptverkehrszeiten als Eilkurs aus Richtung Ebikon nach Luzern geführt werden, wie es in einer Medienmitteilung des Verkehrsclubs heisst.

Der VCS unterstütze zwar die Strategie des Verkehrsverbundes Luzern (VVL), die S-Bahn und Busse stärker miteinander zu verbinden, jedoch stellte die VCS stets die Bedingung, dass die Fahrzeiten nicht verlängert werden und der Umstieg auf die S-Bahn garantiert ist. So wird die Situation, dass Rontalerinnen und Rontaler vom Überlandbus (22, 23) auf die Buslinie 1 umsteigen müssen, kritisiert. Denn dies verlängere die Fahrzeit massiv und sei unattraktiv.

Eilkurse zu den Hauptverkehrszeiten

Der VCS fordert: «So lange die S-Bahn nur im 30 Minuten Takt fährt, müssen jene Busse ohne Anschluss an die S-Bahn mindestens in den Hauptverkehrszeiten weiter an den Bahnhof Luzern geführt werden.»

Diese Forderung wurde in der Vernehmlassung des Fahrplans 2020 abgelehnt. Dies wurde mit dem neuen ÖV-Konzept begründet, welches jedoch nicht funktioniere, so der VCS.

Gemäss einer Mitteilung des Verkehrsverbundes VVL werde der Einsatz zusätzlicher Fahrzeuge geprüft, schreibt der VCS. Die Forderung den 22er und 23er Bus zu den Hauptverkehrszeiten bis nach Luzern fahren zu lassen, ziehen die VCS nicht zurück.