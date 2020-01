Luzerner Fasnacht: Der Wey-Zunftmeister 2020 heisst Rolf Birchler Er kommt aus Rothenburg, ist ein engagierter Fasnächtler und passionierter Reiter: Rolf Birchler (66) führt die Luzerner Wey-Zunft dieses Jahr an.

Zunftmeister Rolf Birchler (links) mit Weibel Remo Bucher. (Bild: PD)

Die Wey-Zunft Luzern hat Rolf Birchler aus Rothenburg an ihrem Bot am Donnerstag zum Wey-Zunftmeister 2020 gewählt. Begleitet wird der 66-Jährige an der Fasnacht von seinem Weibel Remo Bucher (42), wie die Wey-Zunft in einer Medienmitteilung schreibt. Die Inthronisation findet am 11. Januar im Grand Casino Luzern statt. Birchler löst Hebi Lörch als Zunftmeister ab.

Der in Luzern aufgewachsene und heute in Rothenburg wohnhafte Birchler ist der Wey-Zunft 2005 beigetreten und führt seither als Bannerherr zu Pferd mit der Standarte der Wey-Zunft die Luzerner Fasnachtsumzüge an. Sein Leitspruch für sein Zunftmeisterjahr lautet denn auch: «Öb im Schritt oder Galopp, d'Fasnacht met em Birchler wird top.»

Bereits als Kind wurde Birchler gemäss der Mitteilung vom Fasnachtsvirus gepackt. Jedes Jahr trifft man ihn und seine Gattin Agi an diversen Umzügen als Einzelmasken an. Die beiden haben eine erwachsene Tochter und zwei Enkelkinder. Bis zu seiner Pensionierung 2014 arbeitete er bei der Swisscom.