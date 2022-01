Detailhandel Bewegung im Detailhandel der Stadt Luzern: Snipes schliesst Laden, Rituals vergrössert Verkaufsfläche An der Weggisgasse in der Luzerner Altstadt tut sich einiges: Der Snipes-Store gibt sein Geschäft nach acht Jahren auf. Und das Body- und Lifestyle-Geschäft Rituals wechselt den Standort.

Das Schuhgeschäft Snipes in der Altstadt Luzern schliesst. Bild: Hugo Bischof (Luzern, 18. Januar 2022)

Schnäppchenjäger, aufgepasst: Am kommenden Samstag ist der letzte Verkaufstag in der Snipes-Filiale an der Weggisgasse 21 in Luzern. Danach wird der Laden geschlossen. «Die Schliessung des Snipes-Stores in Luzern ist auf strategische Gründe unseres Expansionsplans zurückzuführen», sagt Simon Bus, Mediensprecher von Snipes, einem international tätigen Sneaker- und Streetwear-Wiederverkäufer mit Sitz in Köln. «Ob wir in den kommenden Jahren erneut nach Luzern zurückkehren, können wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen.» Die Snipes-Stores in Emmen und Ebikon bleiben weiterhin bestehen. «Das Onlinegeschäft macht aktuell etwa 20 Prozent des Gesamtumsatzes aus», sagt Bus, «das mittelfristige Ziel sind 30 Prozent.»

Welches Geschäft dort neu einzieht, ist noch offen. «Verhandlungen laufen», sagt Louis Baume, der Eigentümer der Liegenschaft. Die Geschäftsmieten in Luzern sind wegen der schwierigen Wirtschaftslage stark gesunken. Baume rechnet in seiner Liegenschaft künftig mit einem um 35 Prozent tieferen Mietpreis.

Rituals zieht auf die andere Strassenseite

Eine Änderung anderer Art gibt es beim Body- und Lifestyle-Geschäft Rituals ein paar Schritte weiter an der Weggisgasse 29. Es zügelt auf die andere Strassenseite an die Weggisgasse 36-38, wo sich bis vor kurzem das Modegeschäft Promod befand.

Ein grosses Werbebanner kündet es schon an: Rituals zügelt auf die gegenüberliegende Strassenseite an die Weggisgasse 36-38. Bild: Hugo Bischof (Luzern, 18. Januar 2022)

«Unsere Verkaufsfläche vergrössert sich damit von 40 auf 140 Quadratmeter», sagt Filialleiter Patrick Weber. Letzter Verkaufstag am bisherigen Ort ist gemäss Weber am 12. Februar, Wiedereröffnung am neuen Ort soll am 23. Februar sein. «Wir werden unser Sortiment erweitern und noch mehr auf Kundenbedürfnisse eingehen können», sagt Weber. Unter anderem soll es neu einen «Hair-Temple» geben, wo Shampoos ausprobiert werden können.

Das Augenoptiker-Fachgeschäft Fielmann, das zurzeit ebenfalls an der Weggisgasse 36-38 einquartiert ist, wird voraussichtlich im März 2023 in die grösseren Räumlichkeiten von PKZ Women an der Weggisgasse 29 umziehen. PKZ Women wird demnächst die durch die Geschäftsaufgabe von Kofler frei werdenden Räume an der Pilatusstrasse 3 übernehmen (wir berichteten).