Detailhandel

Das Modehaus Kofler gibt seine Geschäftstätigkeit auf und schliesst alle Filialen. Bereits bekannt ist, dass PKZ Women das Geschäft an der Pilatusstrasse in Luzern übernimmt. Wie das Emmen-Center mitteilt, ist nun auch dort die Nachfolge von Kofler geregelt: Die knapp 600 Quadratmeter grosse Verkaufsfläche übernimmt Mode Keller, ein Familienunternehmen, das Frauenmode anbietet und bereits Filialen im Raum Zürich, in Zug und Schaffhausen betreibt.

Im Emmen-Center gibt es 2022 noch weitere Wechsel: Anstelle von PKZ Women zieht Søstrene Grene ein. Die dänische Einzelhandelskette bietet Einrichtungs-, Bastel-, Kinder- und Papeterieartikel an. Das Emmen-Center erhält zudem eine Dunkin'-Donuts-Filiale, die ins einstige AB&C Café einzieht. Anstelle von Tom Taylor eröffnet im August das Zahnarztzentrum.ch seine 36. Filiale. Und nicht zuletzt werde im Spätsommer der McDrive von McDonald's bei der einstigen Tankstelle eröffnet, heisst es in der Mitteilung.