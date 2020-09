Die 51-jährige Luzernerin Daniela Schmid wird vermisst Am Donnerstag ist Daniela Schmid zu einer Wanderung im Pilatusgebiet aufgebrochen. Von dieser Wanderung kehrte die 51-jährige Luzernerin nicht zurück und ist als vermisst gemeldet.

(zim) Am Donnerstag, 3. September, verliess Sandra Schmid zu Fuss ihren Wohnort in Luzern. Sie gab laut einer Mitteilung der Luzerner Polizei vom Freitag an, dass sie vermutlich im Gebiet Pilatus wandern gehe. Seither ist sie nicht mehr an ihren Wohnort zurückgekehrt und wird vermisst.

Die vermisste Sandra Schmid. Bild: Luzerner Polizei

Sandra Schmid ist 176 Zentimeter gross und schlank. Sie hat blonde, gewellte, mittellange Haare. Sie trägt eine braune Wanderhose, eine graue Mütze und hat einen roten Rucksack bei sich.

Wer Hinweise zu der Vermissten hat, wird gebeten, diese der Luzerner Polizei, Telefon 041 248 81 17, zu melden.