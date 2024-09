Porträt Die abtretende Luzerner Kriminalrichterin Alexandra Braun: «Öffentliches Recht und Strafrecht war eine gute Kombination» Seit 22 Jahren urteilt die Luzernerin Alexandra Braun am Kriminalgericht. Ende Juni war offiziell Schluss, aber sie bleibt noch einen Moment.

«Daraufhin griff der Beschuldigte in seine Gesässtasche, nahm ein Messer hervor und rammte dieses dem Türsteher in den Bauch.» Diese Zeilen schrieb nicht ein Krimiautor, sondern das Leben. Die Szene spielte sich vor einer Bar in Luzern ab. Der Türsteher überlebte, der Messerstecher ist für versuchte vorsätzliche Tötung angeklagt. Sieben Jahre fordert der Staatsanwalt.

Wie der Beschuldigte bestraft wird, entscheidet auch Alexandra Braun Kesselring. Die 64-jährige Luzernerin setzt sich seit 22 Jahren mit Straftaten am Kriminalgericht auseinander. Doch bald gilt es, Abschied zu nehmen.

Kriminalrichterin Alexandra Braun im Gang des Kriminalgerichts.

Bild: Eveline Beerkircher, Luzern, 9. Juni 2020

Alexandra Braun tritt in den Ruhestand. Eigentlich wäre sie schon pensioniert. Aufgrund der Coronakrise stellt sie ihre Erfahrung bis Ende November zur Verfügung. «Ende Juni wäre ich offiziell pensioniert. Aber ich kann nun noch als ausserordentliche Richterin weiter arbeiten, weil Verhandlungen verschoben wurden, in die ich involviert bin. So können die Fälle erstinstanzlich abgeschlossen werden, ohne dass sich ein neuer Richter einlesen muss», sagt sie.

Die Amtsperiode wäre zwar erst Ende 2022 fertig, aber sie findet, es sei Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Zumal ihr Ehemann schon pensioniert sei. «Mein Kollege Felix Schürch und ich beschlossen, dass wir unsere 50-Prozent-Pensen aufgeben, damit die Stelle zu 100 Prozent besetzt werden kann.»

Der mühsame Kampf durch 80 Ordner

Weil sie Teilzeit arbeitet, wurden ihr selten langwierige Verfahren übertragen. «In einem Fall musste ich dennoch 80 Ordner durchforsten. Ein Wirtschaftsdelikt mit undurchsichtigen Geldflüssen. Langatmig und mühsam. Dies in einem Halbtages-Pensum zu beurteilen, ist nahrhaft. Da war ein kleines abgekürztes Verfahren zwischendurch ein Lichtblick.»

In Entlebuch ist sie aufgewachsen. Nach der Grundschule in ihrer Heimatgemeinde besuchte sie das Gymnasium in Schüpfheim und im Anschluss drei Jahre das Töchtergymnasium in Luzern. Sie schloss ihr Jurastudium an der Universität Bern mit dem Lizenziat ab. Ihre Stationen für das Anwaltsexamen waren ein dreimonatiges Praktikum am Amtsgericht Willisau und danach neun Monate bei der Anwaltskanzlei Winiker in Luzern. Selbstständige Anwältin und Verteidigerin war sie nie. «Mein Chef Franz Winiker sagte kurz vor der Aufgabe seiner Kanzlei, er habe es satt, immer für andere die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Vielleicht war das mit ein Grund. Mich zog es ans Gericht.»

Das Berufsleben begann als Gerichtsschreiberin beim Amtsgericht Kriens. Die Arbeit unterbrach sie 1986 für einen einjährigen Aufenthalt in Argentinien. Ab 1990 war sie in der Luzerner Stadtverwaltung im Rechtsdienst bei der Baudirektion. Parallel dazu stieg sie 1998 als Mitglied der FDP zu 50 Prozent am Kriminalgericht ein. «Die ideale Ergänzung. Öffentliches Recht bei der Stadt und Strafrecht am Gericht war eine gute Kombination. 100 Prozent Kriminalgericht wäre mir zu einseitig. Daraus ergibt sich ein Menschenbild, dem man Gegensteuer geben muss.»

Drei Jahre bei der Stadt mit Ursula Stämmer

Bis Februar 2013 arbeitete sie bei der Stadt. «Die letzten drei Jahre bei der Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit bei Ursula Stämmer, Gott hab sie selig», sagt sie. Engagiert war sie auch in Vereinen: im Vorstand bei der Schweizerischen Bausekretärenkonferenz und im Juristenverein. Als Mitglied der FDP nahm sie Einsitz in der Aufsichtskommission Grosshof, und sie war 20 Jahre Stiftungsratsmitglied und Vizepräsidentin der städtischen Pensionskasse.

Als Richterin wurden ihr Einblicke in Abgründe der menschlichen Seele gewährt. So im Fall des Todespflegers, der den Tod von 22 Leuten in Heimen herbeiführte. Ihn verurteilten Braun und ihre Amtskollegen im Fünfergremium für mehrfachen Mord zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe.

Ein Urteil aus jüngster Vergangenheit ging ihr nahe. Ein junger Autofahrer fabrizierte alkoholisiert und viel zu schnell einen Unfall. Der ebenfalls junge Mitfahrer wurde so schwer verletzt, dass er seinen Beruf nie mehr wird ausüben können. «Es ist verrückt, wenn man an die Zukunft des Beifahrers denkt.»

Emotionen sind jedoch fehl am Platz. Auch bei Verhandlungen sind kaum Gemütsregungen bei Richtern festzustellen, egal wie rührselig der Verteidiger oder wie scharf die Staatsanwältin argumentieren. «Aufgrund des intensiven Aktenstudiums haben wir bis zur Verhandlung schon ziemlich konkrete Vorstellungen darüber, wie das Verfahren ausgehen könnte, vorbehalten sind natürlich die neuen Erkenntnisse an der Verhandlung selber. In der Regel fällt es mir leicht, mich zu entscheiden. Richter müssen Farbe bekennen und können sich nicht der Stimme enthalten. Wenn ein Urteil so ausfällt, wie ich mir das vorstellte, kann ich zufrieden nach Hause gehen», schildert sie ihr Tagesgeschäft.

Weniger zufrieden ist sie, wenn nicht 100 Prozent sicher ist, was sich zugetragen hat. «Ein grosser Teil unserer Arbeit ist es, den Sachverhalt abzuklären, der für die anschliessende rechtliche Würdigung des Falles massgebend ist. Befragungen enden oft verschieden, wir müssen herausfiltern, auf welche Aussagen wir uns abstützen können. Wir sichten Videos und SMS-Verkehr, etwa bei Sexualdelikten.» Das seien je nach Inhalt zum Teil schwierige Aufgaben.

«Wenn wir zu wenig stichhaltige Beweise haben, urteilen wir zu Gunsten des Angeklagten. Das ist besonders bitter für Opfer, deren Geschichte nach Jahren wieder aufgerollt wird.»

Und nun? Braun zuckt die Schultern: «Ein Hobbymensch bin ich nicht, aber ich habe ein gutes soziales Netz. Ich koche gerne und bin leidenschaftliche Gastgeberin. Während Corona stürzte ich mich auf neue Rezepte, vielleicht gibt’s einmal einen Mittagstisch.» Falls sie in der Stadt ist. Denn sie und ihr Mann reisen gerne. In ihrem Büro zeugen Landschaftsbilder aus Südamerika davon.

Die letzten Wochen studierte sie ihre Fälle zu Hause. «Das funktionierte erfreulich gut. Ich konnte mich wie im Büro vertiefen. Mein Mann wartete geduldig mit dem Mittagessen, wir kamen einander nie in die Quere. Das stimmt mich zuversichtlich für die Pension.»

Zurück zum Ereignis vor der Bar. Alexandra Braun wird den Fall nicht mehr als ordentliche Richterin erleben, weil die Verhandlung verschoben wurde. Das trübt ihren Abschied nicht. Der Fall wurde auf Ende August datiert – mit Braun als ausserordentlicher Richterin. «Das finde ich ganz gut», sagt sie und ergänzt: «Es dünkt mich fast, als hätte ich mein Amt am Gericht eben erst angetreten.»