Die beiden Zufahrtsstrassen zum Littauerberg bleiben nach Erdrutschen gesperrt Die westliche Bergstrasse und Zufahrt zum Littauerberg bleibt nach Erdrutschen mindestens bis im Frühjahr 2021 gesperrt. Was mit der östlichen Bergstrasse passiert, ist noch nicht klar – sie bleibt bis auf weiteres ebenfalls gesperrt.

(jwe) Unwetter führten in den vergangenen Wochen im unteren Bereich der östlichen und der westlichen Bergstrasse zu Erdrutschen und Strassenschäden. Darum mussten aus Sicherheitsgründen beide Zufahrtsstrassen zum Littauerberg gesperrt werden. Die Sperrung der westlichen Bergstrasse bleibt nun bis mindestens im Frühjahr 2021 bestehen, wie die Stadt Luzern am Montag mitteilt. Ein geologisches Gutachten ergab: Es braucht eine umfassende Sanierung für rund 700'000 Franken. Das Gutachten für die östliche Bergstrasse steht noch aus. Sobald dieses vorliegt, werde das weitere Vorgehen definiert, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Verkehrsteilnehmer sollen das Gebiet Littauerberg grosszügig umfahren. Für Anwohnerinnen und Anwohner ist die Zufahrt gewährleistet und Umleitungen vor Ort sind signalisiert. Hier in der Kartenansicht:

Die Stadt Luzern sei bestrebt, die Zufahrtsstrasse zum Littauerberg so schnell wie möglich wieder zu öffnen.