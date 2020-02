«Wir bekamen die Fasnacht mit der Muttermilch»: Die Bohème Musig Lozärn feiert ihren 70. Geburtstag Die Bohème Musig Lozärn schwört auf die alten Märsche und spielt sie dynamisch wie am ersten Tag.

Tambourmajorin Sabina Koch (links) und Präsidentin Kristina Manetsch-Mozzati von der Bohème Musig Lozärn präsentieren einen ihrer Grende. Bild: Philipp Schmidli

Die 30 Gipsformen stammen noch aus den Anfangszeiten. Was sich aber immer wieder ändert, ist die Ausstattung der Grende, das künstlerische Erscheinungsbild. So verzaubert seit 70 Jahren die Bohème Musig Lozärn und trägt dabei immer auch ein Stück «Pöldi» mit sich rum. Doch dazu später. Die «Bohème» gehört zu den ältesten Guuggenmusigen in Luzern. Mehr Konfetti auf dem Buckel haben nur die Luzerner Original Guggenmusig 4711 mit Gründungsjahr 1947 und die Chatzemusig, gegründet 1949.

Für das 50-Jahr-Jubiläum hiess das Motto: «back to the roots»



Mit dem Sempacher auf den Hirschenplatz

Für die «Bohème» zeichnen zwei Männer verantwortlich: Bruno Koch und Pöldi Haefliger. Koch, der übrigens seine Lehre beim legendären Sepp Ebinger machte, der in Luzern die erste Guuggenmusig gründete, liess aus den «Mais-Brüder» die «Bohème» entstehen. Und Leopold (genannt Pöldi) Haefliger drückte ihnen zwei Jahre später seinen künstlerischen Stempel auf. Zumindest harmonierte das bis ins Jahr 1976. Dann gab es einen internen «höllen Krach» und es kam zur Trennung. Pöldi war fortan bei «Leopolds Alte Garde» anzutreffen. Als aber beide, «Bohème» und «Alte Garde», immer mehr schrumpften, obsiegte die Vernunft, und Mitglieder der beiden Guuggenmusigen fanden in den 90er Jahren wieder zusammen. Es harmonierte wieder.

Gründer der Bohème Musig Lozärn war Bruno Koch.

Musikalisch blieb die «Bohème» immer den Urklängen der luzernischen Guuggenmusigen treu. Sie spielen heute noch mit voller Inbrunst die alten Märsche. Den Sempacher spielen sie bereits am Dienstag vor dem «Schmudo», und zwar an der Usgüügglete. Ein Ritual, das vor 20 Jahren seinen Anfang nahm. «Eine zusammengewürfelte Formation hat uns damals an der Usgüügglete eine Fahne übergeben. Zum Dank gab es den Sempacher», erzählt Präsidentin Kristina Manetsch-Mozzatti.

Die «Bohème» schreibt zwar Tradition gross, angeführt wird sie jedoch seit Jahren von zwei Frauen: Seit 2006 von der Tambourmajorin Sabina Koch (63) – eine Familienangelegenheit, wie sie erzählt: «Mein Vater gründete die Musik, und Pöldi war sein Jugendfreund. Ich war von Kindsbeinen an dabei.» Das Gleiche gilt auch für die Präsidentin Kristina Manetsch-Mozzatti (52). Sie betont:

«Wir wurden hineingeboren, bekamen die Fasnacht quasi mit der Muttermilch.»

Kristina Manetsch-Mozzatti ist seit 40 Jahren dabei und seit 2013 Präsidentin der «Bohème».

Die Jüngsten waren in der Kinder-«Bohème»

Zu sehen ist der kreative Haufen ausschliesslich in der Stadt Luzern und ausschliesslich an der Fasnacht. Einen Auswärtsauftritt oder gar ein Engagement unter dem Jahr ist kein Thema. «Andere spielen etwa an Hochzeiten, das kommt bei uns eher selten vor, das haben die meisten von uns bereits hinter sich», lacht Sabina Koch. Die beiden Frauen blicken amüsiert zurück und erzählen, wie sie anfangs Blüemli und Täfeli tragen durften und als erstes Instrument eine Cinelle in die Hände gedrückt bekamen.

Es habe gar eine Zeit gegeben, da sei der «Bohème»-Nachwuchs fast in der Überzahl gewesen und der Vortrab immer grösser geworden. Deshalb wurde die Kinder-«Bohème» gegründet. Die gebe es aber nicht mehr. Und Kristina Manetsch-Mozzatti spielt auch längst nicht mehr Cinelle, sondern Lyra. Das ist ein Metal­lofon, das vor allem in Marschkapellen verwendet wird.

«Eines unserer Merkmale sind die alten Märsche, wie bereits erwähnt: der Sempacher, alte Kameraden oder auch der Berner. Uns wurde schon öfters gesagt ‹höret doch uf mit dem alte Schissdräck›, doch wir blieben dabei», erzählt Sabina Koch. Früher, da hätten sich alle Guuggenmusigen auf dem Mühlenplatz getroffen und gemeinsam alte Kameraden gespielt. Ihr Repertoire umfasst 34 Stücke. Wird ein neues Stück einstudiert, dann fällt ein altes raus. Ein absolutes No-Go wäre für die Musig, mit Verstärker zu spielen oder gar eine Chuchi (fahrbares Drumset) mitzuschleppen: «Wir haben unsere Instrumente, da wird geblasen, getrommelt, gepaukt und gesaxt, und für die Zwischentöne sorgen die Lyras und Klarinetten. Damit haben wir einen unverwechselbaren Sound.»

In den 70 Jahren reichten die Sujets von einer Farbe wie etwa Rot, Weiss oder Schwarz, über Hexen, Charivari, Könige und Balletteusen, um nur einige aufzuzählen. Aktuell zählen sie an die 36 aktive Nasen im Alter von 19 bis 81 Jahren.