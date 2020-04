Die ersten Geschäfte öffnen ihre Türen – lange Schlange beim Hornbach in Littau Für einige Branchen ist der Lockdown vorbei, die Geschäfte öffnen wieder. Ein Augenschein vor Ort zeigt: Die Leute stehen schon früh an.

Coiffeurgeschäfte, Massagepraxen, Tattoo-Studios, Gärtnereien, Blumenläden – eine Auswahl an Geschäften, die ab heute Montag, 27. April wieder ihre Tore öffnen dürfen. Ebenfalls zu dieser Auswahl gehören Baumärkte, wie beispielsweise die Hornbach Filiale in Littau. So sah es am Montag frühmorgens vor 7 Uhr vor dem Eingang aus:



Schlange stehen am Morgen früh vor dem Hornbach in Littau. Bild: Roger Rüegger

Rund 100 Leute stehen gemäss unserem Reporter vor dem Eingang an. Zum Beispiel auch Martin Blum aus Obernau:

«Seit 05.50 stehe ich an, ausgerüstet mit Kaffee in der Thermoskanne.»

Das Geschäft hat seit 7 Uhr geöffnet. Auf seinem Einkaufszettel stehen unter anderem ein Gartenschlauch und Blumen. Er habe zwar vor dem Lockdown auch noch viel eingekauft, wollte nun aber so schnell wie möglich noch mehr besorgen. Anschliessend müsse er arbeiten gehen.

Je heller es wird ... Bild: Roger Rüegger

... desto mehr Leute werden es vor dem Hornbach in Littau. Bild: Roger Rüegger

Ebenfalls vor Ort am Anstehen ist Tanja Müller vom Schweizerischen Familiengärtnerverein Emmenbrücke. Sie sagt: «Es fühle sich an wie im Europa Park.» Bei Müller auf der Einkaufsliste steht Beton.

Hygiene muss sein: Mitarbeiter desinfizieren die Einkaufswagen Bild: Roger Rüegger

Die Stimmung ist unaufgeregt und alle seien geduldig am warten. Maximal 300 Leute dürfen sich gleichzeitig in der Filiale aufhalten. Die lange Schlange schreckt aber auch Leute ab. Nach 7 Uhr dreht eine Person wieder um und sagt: «Nein, dafür habe ich keine Zeit.»

Bereits geschafft hat es der 71-jährige Franz Stählin aus Kriens. Er brauchte Fischfutter und ein Filter fürs Aquarium.

Stählin war der dritte Kunde beim Hornbach Littau nach dem Lockdown.