Die ersten Luzerner Geschäfte öffnen ihre Türen – ein Augenschein vor Ort Für einige Branchen ist der Lockdown vorbei, die Geschäfte öffnen wieder. Ein Augenschein vor Ort zeigt: Die Leute stehen schon früh an – aber nicht überall bilden sich Schlangen.

Coiffeurgeschäfte, Massagepraxen, Tattoo-Studios, Gärtnereien, Blumenläden, Baumärkte – eine Auswahl an Geschäften, die ab heute Montag, 27. April wieder ihre Tore öffnen dürfen. Wir waren in Luzern unterwegs für einen Augenschein:

So sah es am Montag frühmorgens vor 7 Uhr vor dem Eingang der Hornbach Filiale in Littau aus:



Schlange stehen am Morgen früh vor dem Hornbach in Littau. Bild: Roger Rüegger / Luzernerzeitung

Viele Leute stehen gemäss unserem Reporter vor dem Eingang an. Zum Beispiel auch Martin Blum aus Obernau:

«Seit 05.50 stehe ich an, ausgerüstet mit Kaffee in der Thermoskanne.»

Das Geschäft hat seit 7 Uhr geöffnet. Auf seinem Einkaufszettel stehen unter anderem ein Gartenschlauch und Blumen. Er habe zwar vor dem Lockdown auch noch viel eingekauft, wollte nun aber so schnell wie möglich noch mehr besorgen. Anschliessend müsse er arbeiten gehen.

Je heller es wird ... Bild: Roger Rüegger / Luzernerzeitung

... desto mehr Leute werden es vor dem Hornbach in Littau. Bild: Roger Rüegger / Luzernerzeitung

Ebenfalls vor Ort am Anstehen ist Tanja Müller vom Schweizerischen Familiengärtnerverein Emmenbrücke. Sie sagt: «Es fühle sich an wie im Europa Park.» Bei Müller auf der Einkaufsliste steht Beton.

Hygiene muss sein: Mitarbeiter desinfizieren die Einkaufswagen Bild: Roger Rüegger / Luzernerzeitung

Die Stimmung ist unaufgeregt und alle seien geduldig am warten. Maximal 300 Leute dürfen sich gleichzeitig in der Filiale aufhalten. Die lange Schlange schreckt aber auch Leute ab. Nach 7 Uhr dreht eine Person wieder um und sagt: «Nein, dafür habe ich keine Zeit.»

Bereits geschafft hat es der 71-jährige Franz Stählin aus Kriens. Er brauchte Fischfutter und ein Filter fürs Aquarium.

Bild: Roger Rüegger / Luzernerzeitung

Stählin war der dritte Kunde beim Hornbach Littau nach dem Lockdown.

Beim Coiffeur Gidor an der Habsburgerstrasse in der Stadt Luzern herrscht reger Betrieb. Eine Mitarbeiterin hat vor dem Lokal zu tun: Sie nimmt Personalien auf und erklärt den Kundinnen und Kunden die Hygienevorschriften.

Bild: Pascal Studer / Luzernerzeitung

Filialleiterin Sabrina Ermert ist erleichtert, wieder arbeiten zu können und sagt: «Die Wiederöffnung war wirklich nötig - auch wegen den Mieten.» Der Bund lässt derzeit offen, ob Mieten erlassen werden sollen oder nicht. Es obliege den Vertragspartner, sich entsprechend zu einigen.

An diesem Montagmorgen ist das Lachen er Filialleiterin sogar hinter der Gesichtsmaske erkennbar. «Bereits als wir um 8 Uhr geöffnet hatten, warteten bereits sechs Personen vor dem Geschäft», erzählt die 34-Jährige. Das passte so gut, darf sie doch nur sechs Personen in ihr Coiffeursalon reinlassen. Jeder zweite Sitz muss wegen des Corona-Virus leer bleiben. «Das sind die Vorschriften», betont Ermert.

Zwei ältere Damen haben in der Zwischenzeit vor dem Geschäft Platz genommen. Wahrscheinlich gehören sie zur Risikogruppe. Umso wichtiger, schauen die Mitarbeitenden, dass die BAG-Massnahmen eingehalten werden.

Bei der Gärtnerei Schwitter in Inwil ist der Parkplatz mit 120 Feldern praktisch voll. Geschäftsführer Roman Schwitter meint: «Jetzt ist Hochsaison. Man merkt, dass die Leute in den Gärten vorwärts machen wollen.»

Am Morgen hat es in Gärtnerei Schwitter in Inwil schon viele Leute. Bild: Roger Rüegger / Luzernerzeitung

Die Menge der Kunden sei wie erwartet gross, aber gut zu handeln. Kein Stress, die Leute wissen nach sechs Wochen, wie man mit der Situation umgeht beim Einkauf.

An der Himmelrichstrasse 1 herrscht emsiger Betrieb. Hier hat Stephan Furrer sein Friseursalon. Eine junge Frau mit Gesichtsmaske sitzt am Empfang am Computer. Ihre blonden Haare sind zurückgebunden, sie begrüsst freundlich die Kundschaft. Sie achtet darauf, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden.

Es ist laut, als Inhaber Stephan Furrer kurz seine Arbeit unterbricht. Ein grosser Teil seines Gesichts ist mit einer Maske bedeckt. Er sagt: «Wir achten gut darauf, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden. Dazu desinfizieren wir unter anderem auch das Werkzeug und haben eigens für die Kundinnen und Kunden ein Hygieneplatz eingerichtet.»

Im Friseursalon von Furrer gilt: Nur jeder zweite Platz darf besetzt sein. «Daher habe wir derzeit nur fünf Personen im Laden», erklärt er. Furrer hat Kurzarbeit angemeldet, wartet aber noch immer auf Zahlungen der ALV. Er zeigt jedoch Verständnis: «Die Behörden haben viel zu tun.»

Furrer will sein Personal so gut wie möglich beschäftigen. Daher hat er sich spontan entschlossen, in Adligenswil in seinem Atelier - Furrer geniesst es, in seiner Freizeit zu malen - ein Pop-Up-Store zu eröffnen. «Jeden Dienstag und Donnerstag haben wir in Adligenswil somit zwei weitere Plätze zur Verfügung», erklärt er. So kommen er und sein Team möglichst nahe an den Normalbetrieb.

Es sei zu spüren, dass die Akzeptanz für seinen Beruf durch die Coronakrise gestiegen ist, meint Furrer. Das merkt er vor allem anhand der Reservationsanfragen. «Wir werden überflutet», sagt er. Die Akzeptanz der Kunden mit der aussergewöhnlichen Situation sei insgesamt «sensationell».

«Sag's mit Blumen», steht am Blumengeschäft Floradiso an der Hirschmattstrasse 56. Maximal zwei Personen dürfen in den Laden, doch wer einmal drinnen ist, wird mit wohltuendem Blumengeruch empfangen.

Die Ladeninhaberin Alexia Plomb lächelt. Sie sagt: «Endlich riecht es nicht mehr nach Desinfektionsmittel!» Es sei für sie sowohl finanziell, als auch emotional wichtig, dass sie ihren Laden nun öffnen konnte. «Wir haben die Kundschaft und die Blumen vermisst», sagt die 44-Jährige mit strahlend blauen Augen.

Wieder offen: Das Blumengeschäft Floradiso in der Stadt Luzern. Bild: Pascal Studer / Luzernerzeitung

Sie sei froh, dass der Laden nicht den ganzen Frühling zu sein muss - immerhin ist die derzeitige Jahreszeit für ihre Branche elementar. «Im Frühling machen wir unser Hauptgeschäft», erklärt Plomb und fährt fort: «Jetzt freuen wir uns auf den Muttertag.»

Es läuft einiges und am Eingang gibt es Kontrollen: Maximal 150 Kunden dürfen gleichzeitig im Laden sein.

Bild: Roger Rüegger / Luzernerzeitung

Ein Landi-Mitarbeiter sagt: «Montags hat es sonst nie so viele Leute. Die Kundenfrequenz ist wie an einem guten Samstag.» Ein älterer Mann wartet bei seinem Auto und sagt unserem Reporter: «Mir ist es zu hektisch, meine Frau ist alleine in die Landi.» Man hätte nicht unbedingt heute die Einkäufe erledigen müssen, so der Mann weiter.

In Ebikon ist die Lage ruhig – drei Autos auf dem Parkplatz. Es ist also nicht überall ein riesiger Ansturm auszumachen.