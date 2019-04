Der Luzerner Gewerbeverband feiert seinen 125. Geburtstag – diese Firmen waren seit Anfang an dabei

125 Jahre – ein stolzes Alter. Nur wenige Firmen, die heute dem kantonalen Gewerbeverband Luzern angeschlossen sind, bestehen derart lange. Doch einige gibt es. Die Suche nach ihnen war nicht einfach, doch Verbandsdirektor Gaudenz Zemp hat trotz unvollständiger Archive einige gefunden.

Emil Peyer AG, Willisau

Die heutige Bauunternehmung wurde 1890 von Franz Peyer-Frei als Hafnerei in Willisau gegründet. Im Jahr 1925 beschäftigte man 16 Mitarbeiter, darunter sechs Saisonnier-Maurer aus dem Tessin. Bis 1969 wurde das nun auf 60 Mitarbeiter angewachsene Unternehmern als Einzelfirma geführt. 1978 wurde das Unternehmen in zwei Aktiengesellschaften für Hoch- und Tiefbau aufgeteilt. Seit 2009 führt Emil M. Peyer die Geschäfte bereits in fünfter Generation. Er durfte auch das 125-Jahr-Jubiläum im Jahr 2015 begehen. Durch die Übernahme von Personal der Baufirma Hügi und Gisiger AG aus Ettiswil beschäftigt die Emil Peyer AG heute 75 Mitarbeiter.

Papeterie von Matt, Sursee

Seit 1843 besteht die Papeterie, Schreibwaren und Buchbinderei am Rathausplatz 2 in Sursee. Ursprünglich von Peter Brütschlin geführt, übernahm 1892 Alois von Matt aus Stans die Firma, der später an seinen Sohn Robert übergab. Der Zuger Paul Robert von Matt erwarb von seinem Onkel die Firma in den 60er Jahren und baute ein neues Standbein auf: den Verkauf von Schulmaterial an Volksschulen. Anfang der 80er Jahre wurde das Geschäft komplett umgebaut. Die 4. Generation Remigi von Matt wirkte seit Anfang der 70er Jahren und führte die Firma mit Papeterie, Buchhandel, Büro- und Schulbedarf weiter. Nun ist die 5. Generation mit Lukas von Matt und Judith Greber-von Matt am Ruder, die 12 Vollzeitangestellte und drei Lehrlinge beschäftigen. Sie wollen vor allem auch neue Wege im Online-Handel für Unternehmungen und Schulen einschlagen.

Estermann AG, Geuensee

1877 trug Niklaus Estermann Egli seine Einzelfirma für Maurerarbeiter im Handelsregister ein. Ab 1920 begann der Aufbau der Holz- und Fensterbauabteilung. Ab 1985 steigt der inzwischen zur Generalunternehmung ausgebaute Betrieb auch ins Gipsereigeschäft ein. Inzwischen in fünfter Generation von Jost Estermann geführt, konzentriert man sich auf die Gipserei und das Baugeschäft. Die Fensterbauabteilung wurde im Jahr 2000 verkauft, das Holzgeschäft im Jahr 2008. Ein Steckenpferd ist heute das eHaus – ein Elementbauhaus in Massivbauweise, das den Bedürfnissen der Kunden angepasst werden kann. (uus)