Die Gemeinde AG – Zukunftsmusik oder Wunschdenken? Das könnten Luzerner Kommunen den Firmen abkupfern Experten des Gemeinwesens haben am Dienstag an einer Tagung der Wirtschaftsprüferin BDO im KKL Luzern erörtert, wo privatwirtschaftliches Gedankengut bei der öffentlichen Hand Platz hat – und wo der Unternehmergeist in Kommunen an Grenzen stösst. Evelyne Fischer

Unter der Moderation von Kiki Maeder diskutierten im KKL (von links): Christoph Niederberger, Direktor des Schweizerischen Gemeindeverbands, der Obwaldner CVP-Ständerat Erich Ettlin, der Inwiler FDP-Kantonsrat Fabian Peter und Daniel Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer. (Bild: Evelyne Fischer, 22. Januar 2018)

«Gemeinde Kerns an Chinesen verkauft» – so knackig die Schlagzeile wäre: Geht es nach dem Inwiler FDP-Kantonsrat Fabian Peter, dem Obwaldner CVP-Ständerat Erich Ettlin und Christoph Niederberger, Direktor des Schweizerischen Gemeindeverbands, wird Kerns in zehn Jahren nicht die Gründung einer Gemeinde AG verkünden. Wie gewinn- oder serviceorientiert eine Kommune heutzutage sein muss, diskutierten die drei am Dienstag zusammen mit Daniel Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer, an der Gemeindetagung der Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaft BDO.

Die Runde im KKL war sich einig: Geht es um die Erwartungshaltung der Bürger, wird eine Gemeinde als Dienstleisterin wahrgenommen. Ettlin, Partner bei der BDO, zog den Vergleich zum Online-Versandhändler Amazon: Jeder wolle vollen Service, am liebsten rund um die Uhr. Dennoch gebe es einen gewichtigen Unterschied: das Streben nach Profit. «Eine Gemeindeverwaltung muss möglichst effizient mit Steuergeldern umgehen, ein Überschuss ist nicht nötig.»

Massengeschäfte sollen digitalisiert werden

Wie die 185 Anwesenden Regierungsratskandidat Peter entnehmen konnten, ist es nötiger denn je, Wünschbares von Notwendigem zu trennen. Massengeschäfte sollten wenn möglich digitalisiert werden. «Bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe aber wird es immer Menschen brauchen, die die Gesuche prüfen.» Ettlin pflichtete bei. «Das Vertrauen wird die Währung der Zukunft sein.» Probst von der Handelskammer gab zu bedenken:

«Zur Digitalisierung gehört nicht nur ein guter Online-Auftritt, sondern auch das Backoffice. Hier kann eine Software viel Arbeit abnehmen.»

Probst konstatierte, aufgrund der Gesetzgebung bestehe oft wenig Anreiz, effizient zu arbeiten. Würden gewisse Geschäfte wirtschaftlicher erledigt, habe dies im Extremfall einen Stellenabbau zur Folge.

Niederberger vom Schweizerischen Gemeindeverband konterte, es brauche den regulierenden Staat sehr wohl. Als Beispiel führte er die Online-Vermietungsplattform Airbnb an, die erst in wenigen Kantonen zu Beherbergungstaxen verpflichtet ist. Peter, auch Vertreter des Verbands der Luzerner Gemeinden («dem Gralshüter der Gemeindeautonomie») plädierte ebenfalls für Regulierung, sofern Gemeinden Handlungsspielraum hätten und sich ein Gesetz vernünftig umsetzen lasse.

Unter der Moderation von Kiki Maeder, bekannt unter anderem aus der SRF-Sendung «Happy Day», wurde auch erörtert, weshalb Gemeinden oft Mühe bekunden, qualifizierte Angestellte zu finden. Probst argumentierte mit der generell tiefen Arbeitslosigkeit und der Privatwirtschaft als Konkurrentin, die mit flexibleren Arbeitszeiten und besseren Löhnen auftrumpfen könne. Peter erwähnte die emotionale Komponente:

«Oft fehlt der Respekt. Angestellte einer Verwaltung müssen sich so einiges anhören.»

Peter, Unternehmer und Gemeinderat, habe lernen müssen, dass sich die beiden Ansprüche, möglichst viele miteinzubeziehen und zugleich rasch zu entscheiden, «manchmal beissen».

Von der Auslagerung profitiert die Agilität

Über die Freiheiten des Markts – und Zwänge der Politik – referierte Ökonomin und CVP-Kantonsrätin Yvonne Hunkeler aus Grosswangen, Verwaltungsratspräsidentin bei den Verkehrsbetrieben Luzern (VBL) und den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB). Während es sich bei den VBL um eine selbstständige, ausgelagerte Aktiengesellschaft im Besitz der Stadt Luzern handelt, sind die BVB eine öffentlich-rechtliche Anstalt im Besitz des Kantons Basel-Stadt. Die Auslagerung bringe Agilität, sagte Hunkeler:

«Ohne den Eigner zu fragen, haben wir in Luzern die Fairtiq-Ticket-App ausprobiert»

Aufgrund steigender Billet-Verkäufe konnten 60 von 360 Ticket-Automaten abgebaut werden. Widerstandslos. In Basel-Stadt werfe dasselbe Thema politisch und medial derart hohe Wellen, dass man sich nicht mal getraue, nach der Zahl der Automaten zu fragen.

Mit Blick auf die unternehmerischen Freiheiten wäre die Idee einer Gemeinde AG also gar nicht so verwegen. Ob Kerns dereinst vielleicht doch an Chinesen verkauft wird, vermochte selbst ein weiterer Referent, Zukunftsforscher Georges T. Roos, nicht vorherzusehen. Zuversichtlich stimmte Wortakrobat Kilian Ziegler. Im Wort «Gemeinde» stecke «mind», englisch für Verstand. Der Slam Poet resümierte: «Wenn sich eine Gemeinde mit Verstand weiterentwickelt, dann ist sie bestimmt für die Zukunft gerüstet.»

