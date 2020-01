Die GLP empfiehlt Martin Merki als Stapi – und erteilt Beat Züsli eine Abfuhr

Eklat bei Stadtluzerner SVP-Versammlung: «Bonzanigos Nomination war ein Fehlentscheid»

An der Versammlung der Partei am Montagabend gerieten sich Mitglieder und die Parteileitung in die Haare. Die Uneinigkeit sendet kein gutes Signal Richtung FDP, von der man Unterstützung bei den Wahlen erwartet.