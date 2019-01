Die Grippewelle nimmt nochmals Fahrt auf – dieser Tage wird die Zahl der Erkrankten steigen Der epidemische Schwellenwert ist seit einigen Tagen überschritten. Dennoch registriert das Luzerner Kantonsspital deutlich weniger Erkrankungen. Für eine Entwarnung ist es aber noch zu früh. Yasmin Kunz

Gliederschmerzen, Schüttelfrost und hohes Fieber können auf eine Influenza hindeuten. Noch ist die aktuelle Grippewelle nicht überstanden. (Symbolbild: Eveline Beerkircher)

Sie ist da, wenn auch im Vergleich zur Vorjahressaison kaum bemerkbar: die Grippewelle. Trotzdem wurde in den vergangenen Tagen gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) der epidemische Schwellenwert mit 140 Fällen pro 100’000 Einwohner um rund das Doppelte überschritten.

Die Intensität, die Länge und die Art der zirkulierenden Virenstämme und die Auswirkungen auf die Bevölkerung variieren von Jahr zu Jahr. Während im letzten Jahr deutlich mehr schwere Fälle zu beobachten waren, ist die diesjährige Grippe schwächer.

Noch dauert die Grippesaison an

Marco Rossi, Infektiologe am Luzerner Kantonsspital, bestätigt, dass die Grippe heuer weniger heftig ist als im Vorjahr. «Wir registrieren deutlich weniger Influenza-Fälle.» Im Fachjargon wird die Grippe Influenza genannt. Einige Betroffene seien jedoch schwer krank und hätten aufgrund der Grippe Komplikationen. Die Grippesaison dauert in der Regel bis Ende Februar, darum gibt Rossi noch keine Entwarnung: «Wir sind weiterhin auf alles gefasst.» In der vergangenen Saison wurden noch im März zahlreiche Influenza-Erkrankte hospitalisiert.

Am meisten von einem grippalen Infekt betroffen waren bisher laut BAG Kleinkinder zwischen 0 und 4 Jahren. Die Erkrankungen in dieser Alterskategorie sind nun allerdings sinkend. Ab dem 5. Lebensjahr und bis über 65 Jahre steigt die Zahl der Grippeerkrankungen aktuell hingegen an. Besonders verbreitet ist die Influenza in den Kantonen Tessin und Graubünden. Am wenigsten Fälle werden derzeit in den Ostschweizer Kantonen registriert.

Vorjahres-Saison: 60 Grippe-Erkrankte mussten auf den Intensivstationen behandelt werden

Rückblick: Die Grippe-Saison 2017/18 dauerte aussergewöhnlich lange und war zugleich ziemlich heftig. Das Luzerner Kantonsspital mit den Standorten Luzern, Wolhusen und Sursee registrierte damals Anfang April mehr als 600 Grippefälle. Eine Saison zuvor waren es etwa halb so viele. Rund 60 Personen mussten vor einem Jahr gar auf den Intensivstationen der Luks-Standorte Luzern, Wolhusen und Sursee behandelt werden.