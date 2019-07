Die Himbeeren sind da – später als erwartet

Himbeeren und Heidelbeeren werden in der Schweiz immer beliebter. Das schlägt sich auch in der angebauten Fläche nieder, die sich seit 2010 mehr als verdreifacht hat. Am meisten Himbeeren werden in den Kantonen Zürich und Thurgau angepflanzt, gefolgt von Bern, Graubünden und Luzern. Der Anteil an biologisch produzierten Himbeeren ist vernachlässigbar.

Trotz Himbeer-Boom sind Erdbeeren nach wie vor die mit Abstand am stärksten verbreiteten Früchte. Sie werden schweizweit auf einer Fläche von fast 500 Hektaren angebaut, während sich die Himbeerfläche auf rund 170 Hektaren beläuft.

Himbeeren sind sehr widerstandsfähig. Bereits die antiken Griechen und Römer kannten die Strauchbeeren. Ihnen wurde schon damals eine gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt. Himbeeren weisen einen hohen Vitamin-C-Gehalt aus und enthalten ausserdem viel Eisen und verschiedene Mineralstoffe. (nus)