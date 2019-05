Die Jubiläums-Flugshow in Emmen begeisterte tausende Aviatik-Fans Der Militärflugplatz Emmen feierte sein 80-jähriges Bestehen. Am Samstag strömten über 25’000 Flugzeug-Fans in die Zentralschweiz. Sie erlebten Kampfflugzeuge wie den F/A-18 ohrenbetäubend nah und konnten sich als Drohnenpiloten versuchen. Andreas Bättig

Die Patrouille Suisse. (Bild: Philipp Schmidli, Emmen, 25. Mai 2019)

Als das Kampfflugzeug F/A-18 der Schweizer Armee am Samstag gegen 11 Uhr vor den Augen hunderter Zuschauer auf dem Flugplatz in Emmen vorbeidonnert, ist der Lärm ohrenbetäubend. Manche haben Pamirs auf, andere müssen sich die Ohren zuhalten. Wie viel Kraft in den Triebwerken steckt, ist gar als Vibrationen im Brustkorb zu spüren. Als das Flugzeug innerhalb Sekunden senkrecht pfeilgerade nach oben in den Himmel zieht, legen sich hunderte Köpfe in den Nacken. Sie alle sind nach Emmen gekommen, um den 80. Geburtstag des Militärflugplatzes Emmen zu feiern.

Auch Manuela Canosa (37) aus Gerolfingen im Kanton Bern steht auf dem Flugfeld. Seitdem sie vor fünf Jahren an ihrer ersten grossen Flugshow in Payerne im Kanton Waadt war, ist die Automechanikerin ein Fliegerfan. «Ich mag einfach den Geruch von Abgas und Benzin, das Material der Flieger, die Formen», sagt sie. Der Flug der F/A-18 sei für sie ein Highlight. «Dass so etwas Schweres und Klobiges so filigran und geschmeidig durch die Luft gleiten kann, das erzeugt bei mir einfach Gänsehaut.»

Impressionen vom Tag der Öffentlichkeit des Militärflugplatzes Emmen. (Bild: Philipp Schmidli, Emmen, 25. Mai 2019) Ein Super Puma. (Bild: Philipp Schmidli, Emmen, 25. Mai 2019) Fallschirmaufklärer. (Bild: Philipp Schmidli, Emmen, 25. Mai 2019) Waghalsig unterwegs: Die Patrouille Suisse. (Bild: Philipp Schmidli, Emmen, 25. Mai 2019) Autogrammstunde bei der Crew der Patrouille Suisse. (Bild: Philipp Schmidli, Emmen, 25. Mai 2019) Eine Hawker Hunter. (Bild: Philipp Schmidli, Emmen, 25. Mai 2019) Die Patrouille Suisse. (Bild: Philipp Schmidli, Emmen, 25. Mai 2019) Start der Patrouille Suisse. (Bild: Philipp Schmidli, Emmen, 25. Mai 2019) Ein Tiger F5 der Patrouille Suisse auf dem Weg zum Start. (Bild: Philipp Schmidli, Emmen, 25. Mai 2019) Ein Kind wirft einen Spielzeugflieger. (Bild: Philipp Schmidli, Emmen, 25. Mai 2019) Start der Drohne ADS-95. (Bild: Philipp Schmidli, Emmen, 25. Mai 2019) Eine PC-6. (Bild: Philipp Schmidli, Emmen, 25. Mai 2019) Impressionen vom Tag der Öffentlichkeit des Militärflugplatzes Emmen. (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Emmen, 24. Mai 2019) Impressionen vom Tag der Öffentlichkeit des Militärflugplatzes Emmen. (Bild: PD, Emmen, 24. Mai 2019) Impressionen vom Tag der Öffentlichkeit des Militärflugplatzes Emmen. (Bild: PD, Emmen, 24. Mai 2019) 54 Bilder Tag der Öffentlichkeit vom Militärflugplatz Emmen

Platz in der vordersten Reihe

Den Fliegern nicht nur zuschauen, sondern ein richtig gutes Foto für ihre Sammlung schiessen, wollen an diesem Tag die sogenannten «Planespotter». Wo sich diese befinden, ist nicht schwer herauszufinden. Zuvorderst beim Flugfeld haben sie es sich auf Campingstühlen bequem gemacht. Sie halten die Stellung, auch wenn es zu regnen beginnt. Um einen richtig guten Platz ergattern zu können, standen die Ersten bereits morgens vor den geschlossenen Toren des Flugplatzes an.

Einer von ihnen ist Roland Wirth (57) aus Bülach im Kanton Zürich. Er ist mit seiner Frau, seinem Sohn und dessen Freundin nach Emmen gekommen. Wirths Ziel sei es, möglichst viele unterschiedliche Flugzeugtypen für seine Sammlung fotografieren zu können. «Dass man heute wieder einmal die Schweizer Armee sieht, finde ich toll», sagt Wirth. Für seine Leidenschaft reist der Planespotter gar nach England, zu einer der grössten militärischen Flugshows. «Dort stehen wir jeweils morgens um vier auf, um einen guten Platz ergattern zu können.»

Das perfekte Bild für Instagram

Fasziniert von der Flugschau ist auch Danny Zemp (33) aus Basel. Er hat ebenfalls mit einem riesigen Objekt Bilder der F/A-18 geschossen. «Der Pilot muss eins mit dieser Maschine sein, um die so präzise fliegen zu können», schwärmt Zemp. Die geschossenen Bilder poste er auf Facebook oder Instagram. «Ich bin sehr kritisch bei der Auswahl. Wenn man den Piloten auf dem Bild nicht richtig sieht, wird das Bild aussortiert», sagt Zemp.

Neben der Darbietung des F/A-18 ist an diesem Tag auch die Show des PC-7-Teams ein Höhepunkt. Die Staffel zeigt, dass Flugshows durchaus romantisch sein können. Eine ihrer vorgezeigten Nummern heisst nämlich «Flirt». Dabei fliegt ein Flugzeug geradeaus, ein anderes umkreist es spiralförmig. Verführung am Himmel – fantasielos sind die Piloten jedenfalls nicht.

Drohnenpiloten mit Airlinelizenz

Während draussen die Patrouille Suisse die Zuschauer unterhält, können drinnen Gross und Klein sich am Aufklärungs-Drohnensimulator der Schweizer Armee als Drohnenpiloten versuchen. Dabei werden sie von Benjamin Keller, Chef der Berufsdrohnenpiloten der Schweizer Armee, betreut. Im Gegensatz zu den zivilen Hobbydrohnenpiloten, die mit ihren Quadrocopter durch die Gegend düsen, sind die Anforderungen an die Profi-Drohnenpiloten gross. «Von unseren Piloten verlangen wir eine Berufspilotenausbildung mit Instrumentenflugberechtigung», sagt Keller. In der Regel seien es Airline-Piloten, die bei ihnen fliegen. Denn eine Drohne sei eben auch ein Flugzeug. «Man muss die Abläufe im Luftraum kennen, den Funk richtig führen können, sonst werde man gar nicht in den Luftraum gelassen, in dem man will.»

Neben dem Pilotenschein brauche ein Drohnenpilot auch ein gutes abstraktes Vorstellungsvermögen. Denn auf dem Bildschirm habe man nur ein kleines Bild der Umgebung. «Er muss sich genau vorstellen können, wo seine Drohne sich im Luftraum befindet», sagt Keller. Zu den immer grösseren Anzahl an Hobby-Drohnen sagt Keller: «Wilde Herumfliegerei, insbesondere in der Nähe des Flugplatzes, halte ich für sehr kritisch. Eine Kollision mit so einer Drohne ist für uns ein Worst-Case-Szenario.»

Zufrieden mit den Jubiläumstagen ist OK-Präsident Paul Jäger. «Wir konnten den Besuchern einen Blick hinter die Kulissen unserer Arbeit ermöglichen.» Laut Jäger besuchten am Freitag 16’000 Personen den Jubiläumsanlass. Am Samstag seien es gar über 25’000 Besucherinnen und Besucher gewesen. Bei der Ermittlung der Besucherzahlen half unter anderem auch eine Drohne.