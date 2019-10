Kolumne Was die Erfolgsgeschichte des Spielplatzes Langmatt in Kriens mit dem Geknorze um das Schulhaus Kuonimatt zu tun hat Für die Freizeitanlage an der Sackweidstrasse hat die Stadt Kriens schon mehrere Auszeichnungen erhalten. Doch sie geht auf eine Motion zurück, die für den Stadtrat auch unerwünschte Auswirkungen zu Tage fördert. Stefan Dähler

Stefan Dähler

Einen Preis nach dem anderen heimst die Stadt Kriens für die Spielanlage Langmatt ein – zuletzt entschied man das internationale Voting für einen Award von Unicef für sich und erhielt von derselben Organisation das Label «kinderfreundliche Gemeinde» (wir berichteten). Es ist zu spüren: Der Stadtrat ist mächtig stolz auf die Anlage und die Anerkennung, die diese erhält. Das darf er auch sein. Der 2015 eröffnete, riesige Spielplatz zwischen Sackweid- und Obernauerstrasse hat sich zu einem Treffpunkt entwickelt. Kriens ist dank diesem – natürlich neben Sonnenberg und Pilatusgebiet – auch zum Reiseziel auswärtiger Familien geworden. Hier ein Bild der Anlage:

(Bild: PD/Stadt Kriens)

Doch die Medaille hat auch eine Kehrseite. Denn die Realisierung der Spielanlage ist das Resultat einer überparteilichen Motion aus dem Jahr 2009, die noch weiterreichende Folgen hat – welche der Stadtrat am liebsten aus der Welt schaffen würde. Die Kernforderung des Vorstosses war damals, dass es in Kriens genügend öffentliche Spiel- und Sportflächen gibt. Als erste, direkte Folge wurde die Anlage Langmatt geplant. Sie diente als Ersatz für eine Wiese neben dem Schulhaus Feldmühle, die durch das neue Feuerwehr- und Werkhofgebäude überbaut wurde.

Als zweite Folge trat 2013 im revidierten Bau- und Zonenreglement (BZR) ein neuer Passus in Kraft. Dieser sieht vor, dass öffentliche Spiel- und Freizeitflächen erhalten bleiben oder bei einer Aufhebung gleichwertig ersetzt werden müssen. Das klingt einfach, in der Praxis ist es kompliziert. Denn dieser Passus führte dazu, dass das Kantonsgericht im vergangenen Frühling die Baubewilligung für ein zusätzliches Schulmodul in der Kuonimatt aufhob. Weil durch den Modulbau öffentliche Spiel- und Freizeitflächen verloren gehen würden.

Und in Kriens stehen noch zahlreiche Schulaum-Projekte an. Der BZR-Passus führt dazu, dass bei Schulen praktisch nur noch in die Höhe gebaut werden darf – ausser, die Stadt findet Ersatzflächen, was aber kaum bei allen Schulhäusern möglich sein wird. Ziel des Stadtrats ist nun, das BZR wieder abzuschwächen, wie er vor einigen Monaten bekanntgab. Dies, obwohl die Vorbehalte im Einwohnerrat sehr gross sind und dieser sich in der Vergangenheit bereits mehrmals für einen strengen Schutz von Spiel- und Freizeitflächen ausgesprochen hat.

Sollte das Vorhaben der Exekutive dennoch gelingen, hätte sie definitiv einen Award für ihre politische Durchsetzungsfähigkeit verdient. Eine Auszeichnung für Kinderfreundlichkeit würde es dagegen wohl nicht mehr geben – dafür mehr Handlungsspielraum in der Schulraumplanung.