Die Kooperation Industriestrasse Luzern gibt Einblick in die Quartierplanung Die Kooperation Industriestrasse Luzern möchte ihre Erfahrungen aus dem Prozess der Arealentwicklung teilen. Hierfür hat sie eine Publikationsreihe lanciert. Die zweite Veröffentlichung widmet sich dem Mitwirkungsprojekt «KinderPlanenStadt».

(dvm) Die Kooperation Industriestrasse sammelt bei der Entwicklung des Areals Industriestrasse vielfältige Erfahrungen. Dabei profitiert sie unter anderem von einem grossen Wissensschatz der fünf beteiligten Wohnbaugenossenschaften. Diesen will sie «mit allen teilen, die an nachhaltigem Bauen, an dialogischen Bauprozessen und an gemeinnützigem Wohnbau interessiert sind». Am 23. April erscheint die zweite Publikation «KinderPlanenStadt», wie es in einer entsprechenden Mitteilung heisst.

«Alles abreissen!»

In Zusammenarbeit mit der Quartierarbeit der Stadt Luzern hat die Kooperation das gleichnamige Projekt initiiert. Eine Schulklasse wurde eingeladen, parallel zum Projektwettbewerb ihre Bedürfnisse in einem eigenen Projekt zum Ausdruck zu bringen. In der Publikation berichten Beteiligte über die Prozesserfahrungen. Es werden eingesetzte Mittel aufgelistet, die verschiedenen Entwicklungsschritte beschrieben und Erfahrungsberichte von Kindern, Lehrpersonen und Architekten präsentiert.

Übersicht über das Areal der Überbauung Industriestrasse in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 22. März 2016)

Für die Kinder sei das Areal der Industriestrasse am Anfang eine «richtige Katastrophe gewesen», sie beschrieben die Gebäude als «alt und wüst», überall sei «nur Abfall am Rumliegen». Die Kinder waren zuerst der Meinung: «Alles abreissen!» Ein Kind gab zu Protokoll: «Am Anfang war die Industriestrasse sehr dreckig und verlassen, aber jetzt, da ich weiss, was in den Häusern alles gemacht wird, finde ich sie sehr spannend.»