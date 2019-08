Die Luzerner BDP steht vor ihrer letzten Chance Die BDP des Kantons Luzern verzichtet auf die Teilnahme an den Nationalratswahlen und will sich auf die kommunalen Wahlen im März 2020 konzentrieren. Hat die mit schwindenden Wähleranteilen zu kämpfende Partei dannzumal keinen Erfolg, dürften ihre Tage im Kanton Luzern gezählt sein. Lukas Nussbaumer

Die vor neuneinhalb Jahren als zwölfte Sektion in der Schweiz gegründete Luzerner BDP verzichtet auf die Teilnahme an den Nationalratswahlen. Das ist angesichts ihres stetig sinkenden Wähleranteils nachvollziehbar. Erreichte sie 2011 bei den Nationalratswahlen einen Anteil von immerhin 2,1 Prozent, waren es in diesem Frühjahr bei den Kantonsratswahlen noch mickrige 0,3 Prozent.



Dennoch hätten die aus CVP und FDP bestehende Mitte und der links-grüne Block von SP, Grünen und GLP gerne auf die BDP als Listenverbündete gezählt. Schliesslich stehen Luzern in der nächsten Legislatur nur noch neun statt wie bisher zehn Nationalratsmandate zu – es zählt also jede Stimme. Umso mehr, als sich die ähnlich schwache EVP heuer entschlossen hat, die nationalen Wahlen alleine zu bestreiten und im Gegensatz zu 2015 keine Listenverbindung mit CVP und FDP einzugehen.



Wenn der Luzerner BDP-Präsident Denis Kläfiger nun ankündigt, seine Partei gebe dann im März 2020 bei den kommunalen Wahlen Vollgas, tönt das schon fast wie ein letzter verzweifelter Versuch, in Luzern doch noch Fuss zu fassen. Denn kommt die BDP auch in etwas mehr als einem halben Jahr auf keinen grünen Zweig, sind ihre Tage im grössten Kanton der Zentralschweiz wohl gezählt. Bedauern würden das nur jene, die im Verteidigungskampf um ihre Mandate auf jede noch so kleine politische Kraft als Stimmenlieferant angewiesen sind.