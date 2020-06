Die Luzerner Polizei bildet eine eigene Ausbildungsformation Die Ausbildung der Polizistinnen und Polizisten wird in der Schweiz von bisher einem auf neu zwei Jahre erweitert. Die Luzerner Polizei bildet für ihre Aspiranten eine eigene Ausbildungsformation mit einem zentralen Standort.

(zim) Die Polizeiausbildung in der Schweiz wurde reformiert. Mit dem Bildungspolitischen Gesamtkonzept (BGK) 2020 wird nun vor der eidgenössischen Berufsprüfung eine zweijährige Ausbildung der künftigen Polizistinnen und Polizisten verlangt, wobei im zweiten Ausbildungsjahr praktische Arbeiten in den Korps im Vordergrund stehen, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte.

Zentraler Standort im zweiten Ausbildungsjahr

Die Luzerner Polizei hat gemäss Mitteilung entschieden, dieses zweite Ausbildungsjahr für die Aspiranten zu zentralisieren. Es wird eine eigene Ausbildungsformation geschaffen, die an der Reusseggstrasse in Luzern einen zentralen Standort haben wird.

Die ersten Aspiranten, welche ab 1. März 2021 dieser Ausbildungsformation zugeteilt werden, besuchen momentan die interkantonale Polizeischule (IPH) in Hitzkirch. Im Praxisjahr sollen sie ihr an der IPH erworbenes Wissen konsolidieren und in die tägliche Arbeit überführen. Die angehenden Polizisten werden unter anderem Patrouillentätigkeiten ausführen, bei Kontrollen oder auch im Ordnungsdienst eingesetzt. In verschiedenen Ausbildungsblöcken werden sie durch Praxisbegleiter und Mentoren gezielt auf die Berufsprüfung vorbereitet.

Luzerner Polizei investiert viel Zeit in die Ausbildung

Wie Kommandant Adi Achermann am Freitagmorgen an der Vorstellung des neuen Ausbildungskonzeptes für Polizisten darlegte, legt die Luzerner Polizei grossen Wert auf die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden. Rund fünf Prozent der Arbeitszeit werde in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter investiert, um einerseits den gesetzlichen Auftrag, im Kanton Luzern für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, erfüllen zu können. Andererseits sind durch die Weiterbildungen die Mitarbeitenden der Luzerner Polizei stets auf dem neuesten Wissensstand bei Änderungen von Gesetzen und Verordnungen.