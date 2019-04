Die «Luzerner Zeitung» lädt zum Eiertütschen

Der Osterbrauch des Eiertütschens ist auch bei der «Luzerner Zeitung» nicht mehr wegzudenken. Wie immer findet der Anlass am Karsamstag statt, dieses Jahr also am 20. April, und zwar von 10 bis 12 Uhr auf dem Weinmarkt in der Luzerner Altstadt.