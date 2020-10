Vereinigte Luzern sehen schwarz: «Die Absage des Monstercorsos ist zu 99 Prozent sicher» Das Monstercorso und die Guuggerbühnen an der Luzerner Fasnacht 2021 werden mit grosser Sicherheit nicht stattfinden. Angesichts der jetzigen Lage sei eine Durchführung unvorstellbar, schreiben die Organisatoren.

Ein Bild vom Monstercorso an der Fasnacht 2020 in Luzern. Bild: Philipp Schmidli

(Luzern, 25. Februar 2020)

Die Planung für das Monstercorso der Vereinigten Guuggenmusigen an der Fasnacht 2021 wird gestoppt. Das ist einem Schreiben zu entnehmen, das der Präsident der Vereinigten, Robert Marty, den Mitgliedern zukommen liess und das unserer Zeitung vorliegt. Auch die Planung für die Guuggerbühnen, auf denen die fasnächtlichen Guugger jeweils ihre Auftritte vor viel Publikum haben, wird eingestellt. «Es ist zum jetzigen Zeitpunkt unvorstellbar, dass wir diese Infrastruktur zur Verfügung stellen», heisst es in dem Schreiben. Und weiter:

«Die Verantwortung können und wollen wir – auch im Interesse aller Mitglieder – nicht übernehmen.»

«Die Absage des Monstercorsos ist zu 99 Prozent sicher», sagte Robert Marty auf Anfrage. Eine kleine Hintertür lässt sich der Vorstand der Vereinigten dennoch offen. «Die Planung ist so weit fortgeschritten, dass wir diese innert kürzester Zeit weiterführen und umsetzen könnten», heisst es im Schreiben weiter. Bei den Guuggerbühnen wäre dies gemäss Marty innerhalb von nur 48 Stunden möglich: «Dies gibt uns die Flexibilität, kurzfristig reagieren zu können, sollte sich die epidemiologische Lage massiv verbessern.» Allerdings müsste gemäss Marty «schon ein Wunder geschehen, konkret ein sehr starkes Absinken der Coronafallzahlen, damit eine Durchführung doch möglich würde». Das Hausfest der Vereinigten, das Guuggali, wird um ein Jahr auf 2022 verschoben. «Die Vereinigte» ist der grösste Fasnachts-Dachverband der Zentralschweiz.

Eine Informationsveranstaltung für die Mitglieder der Vereinigten am Mittwochabend wurde kurzfristig abgesagt. Viele Guuggenmusigen hatten ihre Teilnahme abgesagt. Zahlreiche von ihnen haben schon vor längerer Zeit entschieden, dass für sie eine Teilnahme am Monstercorso 2021 aufgrund der Pandemie nicht in Frage kommt.

Die Chatzemusig, eine der Traditionsmusigen an der Luzerner Fasnacht, richtete einen dringlichen Appell an den Vorstand der Vereinigten. «Es darf aus unserer Sicht keine organisierte Fasnacht geben, welche Menschenmengen anzieht», heisst es darin:

«Die Gesundheit und die Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen stehen an oberster Stelle.»

Alle Anlässe der Vereinigten, wie Guuggerbaumstellen, Guuggali, Monstercorso, Chendermonschter und Guuggerbühnenkonzerte, seien «ersatzlos abzusagen», schreibt die Chatzemusig.

Die faktische Absage des Monstercorso durch den Vorstand der Vereinigten kommt einer 180-Grad-Wende gleich. Noch vor knapp einem Monat gab sich die Führung der grössten Fasnachtsvereinigung der Zentralschweiz nahezu kategorisch: «Der Monstercorso findet statt», teilten die Vereinigten am 24. September in einer Medienmitteilung mit, wiesen aber auch gleichzeitig darauf hin, dass eine Bewilligung der Stadt Luzern noch ausstehe. Und weiter hiess es bei der Vereinigung von rund 80 Guuggenmusigen mit über 4000 Mitgliedern: «Die ausserordentliche Situation aufgrund von Covid-19 ist uns sehr bewusst. Wir sind aber klar der Meinung, dass eine Fasnacht stattfinden sollte.»

Bereits zu einem früheren Zeitpunkt abgesagt waren vom Luzerner Fasnachtskomitee die grossen Fasnachtsumzüge 2021 in der Stadt Luzern. Auch die grossen Tagwachen werden nicht stattfinden.