Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall in Emmenbrücke Am Samstagnachmittag kollidierte ein Auto auf der Autobahn A14 nach einem Ausweichmanöver mit der Mittelleitplanke. Ein mutmasslich involviertes Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle.



(pd/gub) Am Samstag, kurz vor zwei Uhr, fuhr ein unbekanntes Auto auf der Autobahn A14 in Richtung Zug. Dieses wechselte vom Normalstreifen auf den Überholstreifen. Durch diesen Fahrsteifenwechsel musste ein anderes Fahrzeug ausweichen und kollidierte dabei mit der Mittelleitplanke. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Der Unfall fand in Emmenbrücke statt.

Die Luzerner Polizei sucht Personen, welche Angaben zum gesuchten Fahrzeug oder zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei, Telefon 041 / 248 81 17, in Verbindung zu setzen. Dies teilte die Luzerner Polizei mit.