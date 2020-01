Live Die Pressekonferenz mit dem neuen FCL-Trainer Fabio Celestini und Sportchef Remo Meyer Er ist da: der neue FCL-Trainer Fabio Celestini (44). In der Swissporarena stellt er sich zusammen mit Sportchef Remo Meyer den Medien.

Die Pressekonferenz im Livestream von Tele 1:

10:56 Uhr

Sportlich steht der FC Luzern nach der Vorrunde mit 18 Punkten aus 18 Spielen auf dem 8. Platz der Tabelle. 4 Punkte beträgt der Vorsprung auf Neuenburg Xamax auf dem Barrageplatz.

10:54 Uhr

Wie gewohnt ist der FCL-Medienraum gut gefüllt. Um 11 Uhr werden die Herren Celestini und Meyer zusammen mit dem Medienverantwortlichen Markus Krienbühl erwartet.

10:52 Uhr

Das sagt FCL-Sportchef Remo Meyer in der Medienmitteilung zum neuen Trainer: «Fabio Celestini ist in der Schweiz einer der spannendsten Trainer mit einem ausgezeichneten Leistungsausweis. Seine bisherigen Mannschaften wiesen eine klare Handschrift und hohe Einsatzbereitschaft aus – etwas das für uns in der anstehenden Rückrunde enorm wichtig sein wird. Fabio Celestini ist ein kluger und moderner Trainer, der mit den ihm zur Verfügung gestellten Mannschaften tolle Arbeit geleistet hat.»

10:50 Uhr

Der ehemalige Schweizer Nationalspieler Celestini spricht nicht gut Deutsch. Darum findet übrigens auch die Pressekonferenz nicht auf Deutsch statt. Helfen bei der Kommunikation wird ihm im Trainingsalltag der neue Assistenztrainer Genesio Colatrella. Dieser war bisher für die Nachwuchsarbeit beim FCL zuständig. Colatrella löst Manuel Klökler als Assistent ab. Der Deutsche muss den FC Luzern trotz eines laufende Vertrags bis 2021 verlassen.

10:45 Uhr

10:40 Uhr

Fabio Celestini heisst der neue Trainer beim FC Luzern. Er ist der Nachfolger von Thomas Häberli, der zum Ende der Vorrunde entlassen wurde. Celestini ist 44 Jahre alt, und trainierte vorher in der Schweiz bereits den FC Lugano und den FC Lausanne.

Fabio Celestini. Urs Flueeler, KEYSTONE

Zur Erinnerung: Das sagte FCL-Sportchef Remo Meyer nach der Entlassung von Thomas Häberli.