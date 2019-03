Farbige Reuss sorgt für Aufsehen

STADT LUZERN: Junge Grüne färben Brunnenwasser und Reuss ein

In der Luzerner Innenstadt war am Dienstagmorgen das Wasser in mehreren Brunnen und in der Reuss grün gefärbt. Grund war offenbar eine Werbeaktion der Jungen Grünen vor der Abstimmung am 27. November zum Atomausstieg. Die Polizei ermittelt wegen Gewässerverschmutzung.