Kult-Baukasten Stokys: Die Rückkehr von «Luzerns» Spielzeug Die Geschichte der Firma Stokys begann vor 77 Jahren in Luzern. Nach bewegten Jahren stand die Metallbaukastenfirma vor zwei Jahren an einem Scheideweg. Der damalige Neustart ist geglückt. Jetzt präsentierte man sich erstmals wieder in der alten Heimat.

Da ist die rote Silhouette einer Armbrust. Eine, wie sie Wilhelm Tell schulterte. Und vorne ist schwarz auf weiss «Stokys» zu lesen. Das lang gediente Logo der Firma Stokys versprüht eine gehörige Dosis «Swissness» und kann durchaus als «ikonisch» beschrieben werden.

Es ist zwar schon eine beträchtliche Weile her, doch über Jahrzehnte galten die Metallbaukästen der Firma Stokys als das ultimative Schweizer Spielzeug – und waren eng mit der Stadt Luzern verbunden.

Krieg brachte den Importstopp

Es ist 1942 und rund um die Schweiz tobt der 2. Weltkrieg. Nebst allem anderem, wird auch die Beschaffung von Spielwaren immer schwieriger, da der Import praktisch zum Erliegen kommt. Hier kommen die Gebrüder Stockmann ins Spiel. Sie entwickeln einen Metallbaukasten im Stile der damals bereits äusserst beliebten Marken Meccano (England) und Märklin (Deutschland). Nach ersten Versuchen im Jahr zuvor erscheint nun ihr erster Baukasten auf dem Markt.

Produziert wird im Maihofquartier in der Stadt Luzern. An der Flanke des ehemaligen Firmengebäudes hängt auch heute noch das oben erwähnte Armbrust-Logo. Produziert werden die sogenannten Grundkästen 1 bis 4.

Nach über 40 Jahren auf dem Markt und unter Christbäumen, kam in den 1980er-Jahren der Umbruch. Nach zwei Besitzerwechseln wurde der Maschinenpark 1986 nach Littau verlegt. Dort kam es 2002 zu einem Brand, der einen grossen Teil des Lagers und einige Produktionseinrichtungen vernichtete, wie in der Chronik der Firma nachzulesen ist. Nach weiteren Firmenübernahmen wird die Produktion zunächst ins zugerische Walchwil und 2007 letztlich ins zürcherische Bauma verlagert.

Komplett neues Geschäftsmodell

Auf dem Spielzeugmarkt war man zu dieser Zeit längst zum Nischenprodukt geschrumpft. Nicht zuletzt auch wegen einer Flutwelle an farbigen Setzsteinen aus Dänemark namens Lego, die praktisch über den gesamten Globus rollte.

Als Firma entwickelte sich Stokys zur kleinen sozialen Einrichtung mit Praktikumsstellen für Jugendliche, um diesen einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Es ist dieses soziale Engagement, welches Beat Schaufelbergers Interesse weckte. «Ich komme aus der IT-Branche, suchte aber eine neue Herausforderung.» Die sozialen Aspekte und die Werte der Firma – ethische Korrektheit bei Arbeitsbedingungen und der Materialbeschaffung – beeindruckten Schaufelberger. Gleichzeitig war er sich bewusst, dass es für ein Fortbestehen der Firma ein «fundamentales Umdenken in Bezug auf das Geschäftsmodell» nötig sein würde. «Das Produkt an sich ist und bleibt genial – den Gewinn aber einzig beim Verkauf der Baukästen zu suchen, war jedoch einfach nicht mehr zeitgemäss», sagt Schaufelberger, der die Firma in der Folge übernahm.

2017 wurde eine Crowdfunding-Kampagne lanciert. Ziel war es, eine Neuausrichtung der Firma finanzieren zu können. Mit Erfolg: Über 127 000 Franken (94 000 waren das Ziel) konnten gesichert werden.

Bleibt die Frage, wohin sich die Firma bewegen soll. Beat Schaufelberger sagt: «Stokys soll Nutzer dabei unterstützen, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen. Die Plattform auf unserer Website ist dabei das Herzstück der gesamten Operation.» Die Plattform ist der mitgliederbeitragspflichtige Teil der Firmenwebsite. Dort können Nutzer ihre selbstkreierten Konstruktionen – alles vom rotierenden Karussell, bis zum detailgetreuen Nachbau der Cabrio-Stanserhornbahn – hochladen. Inklusive Anleitung zum Nachbau, versteht sich. Viele der Modelle können auch als rotierende 3D-Visualisierung betrachtet werden. Und auch Anleitungen zum 3D-Druck von Einzelteilen werden zur Verfügung gestellt. Schafelberger sagt:

«Der offene Austausch unter den Nutzern ist jetzt der zentrale Teil der Firma. Wir leben in dieser Hinsicht ganz klar von der Kreativität unserer Nutzer.»

Bei ihrer temporären Heimkehr im Rahmen der Luga erhielt man nun einen Einblick in diese neue Stokys-Welt. Die Firma steht heute in vielerlei Hinsicht an einem ganz anderen Ort als dort, wo sie 1942 ihren Anfang nahm. Produziert werden die löchrigen Plättchen aber noch immer auf denselben Maschinen wie damals im Maihofquartier. Was sich ebenfalls nicht verändert hat: die Lust von Kindern – klein oder gross – am Kreieren. Genau darauf setzen die Stokys-Macher.