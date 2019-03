Am Ebikoner Umzug scheint die Sonne nicht nur vom Himmel Politikklatsch hat am Äbiker Umzug wenig zu suchen. Dafür viel Schauriges und Grooviges – und auch ein wenig Lokalkolorit. Über 1500 Fasnächtler waren aktiv dabei, darunter gegen 500 Kinder.

Schulhäuser Höfli-Feldmatt mit dem Motto «Es lauft rund» (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) Risorius mit dem Motto «Poseidon und die Nymphen der Meere» (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) Morgoth/Luxraco mit dem Motto «Mad Revolution» (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) Morgoth/Luxraco mit dem Motto «Mad Revolution» (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) Morgoth/Luxraco mit dem Motto «Mad Revolution» (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) Wilde Gruppe (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) Congressus Ebrius mit dem Motto «Oni» (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) Wagenbau-Gruppe Männerriege Ebikon mit dem Motto «Die perfekte Welle?» (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) Kindergarten Halte 1 mit dem Motto «Katzen» (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) Schulhaus Sagen/Zenti/Innerschachen mit dem Motto «Gespenster» (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) Schulhaus Sagen/Zenti/Innerschachen mit dem Motto «Gespenster» (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) Wildes Sujet (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) Wildes Sujet (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) Wildes Sujet (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) Wildes Sujet (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) Espresso mit dem Motto «Steampunk». (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) Rotsee-Husaren mit dem Motto «100 Johr Zirkus Knie». (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) Rotsee-Husaren mit dem Motto «100 Johr Zirkus Knie». (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) Infinitus mit dem Motto «Frankreich 18. Jahrhundert». (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) Wildes Sujet. (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) Kindergarten St. Anna 2 mit dem Motto «Ratatouille». (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) Bööggengarde mit Zunftmeister. (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) Rätsch-Häxe mit dem Motto «Ändziet». (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) Guuggemusig Rüssgusler mit dem Motto «Mer send gröschted». (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) Wildes Sujet. (Bild: Philipp Schmidli, Ebikon, 5. März 2019) 25 Bilder Umzug Ebikon: Farbenpracht neben Endzeitstimmung

Es ist ein eindrücklicher Korso, der gestern Nachmittag der Ebikoner Fasnacht den Stempel aufdrückt. «Willkommen beim rüüdig schöne Äbiker Umzug, einmal mehr bei Sonnenschein», kann Toni Emmenegger, Präsident der Rotseezunft Ebikon, verkünden. Um die 20000 Besucher sehen und staunen, was da auf zwei und vier Beinen und jeder Menge Rädern vorbeiparadiert. Es ist nicht politisches Gezänk, was da an die grosse Fasnachtsglocke gehängt wird. Das Dunkle, Groovige, Schaurig-Schöne, auch das Sagenhafte und gar ein Touch von Endzeitstimmung sind es vielmehr, das die prächtigen Sujets bescheren.

Umzug in Kürze Anzahl Nummern: 51 Anzahl Zuschauer: 20'000 Stimmung: Locker Dauer: 90 Minuten Highlight: Concressus Ebrius

Dann gibt es noch eine Prise Lokales. Von der Gluggsi-Musig Ebikon mit ihrer Nummer «Black Müüsthysch Special» etwa: «Der Baugrund ist nun Mall belegt – das Rontal mit Beton verklebt.» Die Wagenbaugruppe der Männerriege Ebikon demonstriert «Die perfekte Welle», die in die Mall locken soll. Aufgemischt ist die Nummer mit Beach-Boys-Sound, made in California – als schöne Ergänzung zu lüpfigen Heirassa-Sounds anderer Sujets.

Die Jugend ist mittendrin in der Äbiker Fasnacht – sicher zur Freude des Zunftmeisterpaares Armin I. und Conny. Gegen 500 Kinder – als herzige Gespenster, Katzen, Zauberer oder freche, waghalsige «Töfflibuebe» – mischen den Korso auf. Prächtiger Sound kommt von den Guuggenmusigen. Ob sie noch Energie haben? Der befragte Tambourmajor: «Sicher scho!» – und weiter geht’s im Fasnachtstakt.

