Die Stadt Kriens geht in Sachen Bypass in die Offensive Die Vorbereitungen für den Rechtsstreit um die Autobahn-Überdachungen in Kriens laufen. Dabei orientiert sich die Stadt am Beispiel einer Zürcher Gemeinde.

Die Autobahn A2 in Kriens im Gebiet Nidfeld/Arsenalstrasse.

Bild: Pius Amrein (20. Januar 2020)



Um ihre Interessen im Rahmen des Bypass-Autobahnausbaus durchzusetzen, erwägt die Stadt Kriens eine Beschwerde gegen den geplanten Bypass Luzern einzureichen. Das dafür nötige Zusatzbudget von 220'000 Franken hat der Einwohnerrat bereits bewilligt (wir berichteten). Nun hat der Stadtrat einen weiteren Schritt vollzogen: Er setzt Thomas Kieliger von der Kieliger & Gregorini AG als Koordinator ein, wie dem Bericht zu einem Postulat von Räto Camenisch (SVP) zu entnehmen ist.

Kieliger wurde Kriens von der Gemeinde Weiningen ZH empfohlen. Diese hatte sich in der Vergangenheit für die Überdeckung des dortigen Gubristportals im Zusammenhang mit dem Ausbau der Nordumfahrung inklusive dritter Röhre eingesetzt und 2014 vor Bundesgericht einen Sieg gegen das Bundesamt für Strassen (Astra) errungen (mehr dazu hier).

Ziel: Städtebauliche Vision entwickeln

Dass Kriens tatsächlich vor Gericht zieht, stehe noch nicht definitiv fest, sagt Stadtpräsident Cyrill Wiget (Grüne). Zuerst müsse das konkrete Projekt des Astra vorliegen, die öffentliche Auflage ist vom 20. April bis 20. Mai vorgesehen. «Es geht nun zuerst darum, eine städtebauliche Vision mit möglichst ganzheitlich überdachter Autobahn zu entwickeln und diese dem Auflageprojekt gegenüberzustellen.» Bisher bekannt ist, dass das Astra beim Portal des Sonnenbergtunnels eine rund 150 Meter längere Überdachung plant; total rund 240 Meter. Danach zieht sich die Autobahn aber rund einen Kilometer offen durch Kriens. Gerechnet werde mit 30 Prozent mehr Verkehr auf dem Teilstück.

«Wir wollen mit der Vision aufzeigen, welch eine Chance eine weitgehend überdachte Autobahn für Kriens, aber auch für Luzern und Horw, das heisst die ganze Region, darstellen würde», sagt Wiget. Die Vision soll – anders als die bereits durchgeführte städtebauliche Potenzialanalyse – neu den ganzen Abschnitt zwischen Sonnenbergtunnel und Schlund behandeln. Nämlich so, wie es der Kanton bereits 1989 der Krienser Bevölkerung versprochen habe. «Das Gebiet würde durch eine weitgehende Überdachung enorm aufgewertet.» Der Krienser Stadtrat rechnet mit einer Wertsteigung der Grundstücke im ganzen Gebiet von geschätzt mehreren 100 Millionen Franken.

Unterstützung des Kantons fehlt noch

Die Erarbeitung der Vision durch externe Experten werde in den nächsten Tagen ausgelöst. Bis zur Bypass-Auflage soll diese bereits vorliegen. Das Vorgehen ähnelt jenem von Weiningen. Auch dort wurde eine städtebauliche Vision im Sinne der Stadt- beziehungsweise eine Siedlungsreparatur entwickelt. Diese wurde auch vom Kanton unterstützt. In Kriens ist das derzeit noch nicht der Fall. Der Regierungsrat gab zwar kürzlich bekannt, dass er bereit ist, eine Gesetzesänderung zu prüfen, die eine kantonale Mitfinanzierung von Autobahn-Überdachungen ermöglicht. Entscheiden will er aber erst, wenn ein konkretes Projekt vorliegt (wir berichteten).

Wiget gibt sich optimistisch, dass Kriens den Kanton noch ins Boot holen kann. So habe der neue zuständige Regierungsrat Fabian Peter (FDP) bei der Spange Nord in Luzern gezeigt, dass er bereit ist, neue Wege zu gehen. Die Gespräche laufen weiterhin. Ähnliche Signale gebe es auch auf Bundesebene, seitdem Simonetta Sommaruga (SP) für Umwelt und Verkehr zuständig ist. Zudem hat der Ständerat einen Vorstoss überwiesen, um eine finanzielle Beteiligung des Bundes an städtebaulichen Massnahmen im Rahmen des Autobahnbaus zu ermöglichen.

Nichtsdestotrotz hält es Wiget für sehr wahrscheinlich, dass Kriens den Rechtsweg beschreiten muss. «Wir werden zur Vorbereitung weitere Fachpersonen aus den Bereichen Recht und Städtebau beiziehen.» Thomas Kieliger wird die Rolle des Koordinators übernehmen und den Stadtrat bei Verhandlungen mit Kanton und Bund unterstützen.