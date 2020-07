Die Städte Luzern und Kriens reichen Einsprache gegen den Autobahn-Bypass ein Kriens und Luzern unterstützen zwar das Gesamtsystem Bypass im Grundsatz. Doch sie fordern eine Einhausung des Autobahnabschnitts in Luzern Süd - und verträgliche Bauarbeiten.

Die A2 in Kriens. Geht es nach der Standortgemeinde, soll sie mit dem Bypass-Bau überdacht werden. Pius Amrein, 20. Januar 2020

Heute Dienstag läuft die Einsprachefrist für den Luzerner Autobahn-Bypass ab. Schon lange war klar, dass Kriens eine Einsprache einreichen wird. Sie fordert, dass die Autobahn über die ganze Strecke zwischen dem Sonnenberg-Portal und dem Tunnel Schlund eingehaust wird. Wie die Stadt Kriens nun mitteilt, wurde das Anliegen fristgerecht beim Bundesamt für Strassen (Astra) deponiert.

«Mit der Einsprache wollen wir nicht das Bypass-Projekt verhindern. Im Gegenteil: Wir zeigen konkrete Lösungsansätze auf, wie aus einem Autobahnprojekt ein Stadtentwicklungsprojekt gemacht werden kann», sagt Stadtpräsident Cyrill Wiget (Grüne). Dennoch wehre sich Kriens gegen die negativen Auswirkungen des Baus – während der Bauzeit durch Immissionen, nach dem Bau durch zusätzlichen Verkehr, den eine Verdoppelung der Fahrbahnen mit sich bringe. Deshalb pocht Kriens auch auf bessere Lösungen und mehr Mitsprache in Sachen Lärmschutz und Verkehrsführung während der Bauzeit. Wie es in der Mitteilung heisst, hofft die Stadt Kriens jedoch, «dass im Dialog mit allen Beteiligten ein guter Weg ausserhalb der Gerichte gefunden werden kann».

Auch die Stadt Luzern unterstützt das Krienser Anliegen zur Überdachung der Autobahn. Mit seiner Einsprache gegen das Projekt will der Luzerner Stadtrat dafür sorgen, dass der Bypass stadt- und landschaftsverträglich umgesetzt wird, die Quartiere während der Bauzeit möglichst wenig belastet werden, und die Innenstadt vom Verkehr entlastet wird, wie er mitteilt. Dennoch betont der Stadtrat, dass er grundsätzlich hinter dem Gesamtsystem Bypass steht.

Luzern fordert Busspur von Kriens bis zum Luzernerhof

Insbesondere folgende Einwände hebt der Luzerner Stadtrat hervor: Der Ausbau im Bereich Ibach und bei der Verzweigung Rotsee sei ein unverhältnismässiger Eingriff in den Landschafts- und Naherholungsraum an der Reuss. Dieser Eingriff soll auf ein Minimum reduziert und dem Natur-, Gewässer- und Heimatschutz der nötige Stellenwert beigemessen werden. Weiter fehlen dem Stadtrat flankierende Massnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs. Er fordert deshalb, dass durchgehende Busspuren vom Kupferhammer in Kriens bis zum Luzernerhof realisiert werden.

Beim Dammgärtli bei der St.-Karli-Brücke soll während der Bauarbeiten ein Hilfsschacht entstehen, wodurch der dortige Spielplatz jahrelang unbenutzbar wird. Der Stadtrat fordert deshalb, dass die Beanspruchung des Dammgärtlis auf ein Minimum reduziert wird und die grosse Eiche erhalten bleibt. Des Weiteren soll die Lüftungszentrale im Gütschwald natur- und landschaftsverträglich realisiert werden.

Eine Einsprache gegen den Bypass haben auch die Verbände VCS und WWF eingereicht: Sie fordern einen Verzicht auf das Neubauprojekt oder einen Rückbau der heutigen Stadtautobahn. Weder eine Einsprache noch eine Stellungnahme zum Bypass hat der Kanton Luzern eingereicht, wie es auf Anfrage heisst.