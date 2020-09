Der neue Luzerner Staatsschreiber Vincenz Blaser ist gekommen, um zu bleiben: «Die Stelle ist mein Traum»

(avd) Vincenz Blaser (55) ist in Kriens und Horw aufgewachsen, hat in Basel Jus studiert und war in Luzern als Rechtsanwalt tätig. Dann war er als Gerichtsschreiber und Kanzleichef am Luzerner Kriminalgericht tätig. Von 1999 bis 2005 hat er die Bereitschafts- und Verkehrspolizei der Luzerner Polizei geleitet, ehe er Departementssekretär im Luzerner Justiz- und Sicherheitsdepartement wurde. Dort arbeitete Blaser bis Ende Juni 2015 unter Regierungsrätin Yvonne Schärli (SP), danach unter deren Nachfolger Paul Winiker (SVP).

Auf den 1. September hat Vincenz Blaser das Amt des Staatsschreibers von Lukas Gresch-Brunner übernommen, welcher seit April als Generalsekretär ins eidgenössische Departement des Innern arbeitet. Interimistisch führte die stellvertretende Staatssekretärin Judith Lipp die Amtsgeschäfte der Staatskanzlei. Blaser ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Söhne: Der ältere studiert Jus an der Uni Luzern, der jüngere absolviert derzeit die Rekrutenschule. Eine weitere Parallele zwischen dem älteren Sohn und seinem Vater gibt es in der Politik: Vincenz Blaser ist seit seiner Rückkehr aus Basel Mitglied der FDP, der Sohn kandidierte 2019 für die Jungfreisinnigen für den Nationalrat. Die Familie lebt in der Stadt Luzern.