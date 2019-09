Die Surebrücke in Triengen kann neu gebaut werden

Die in die Jahre gekommene Surebrücke in Triengen wird durch einen Neubau ersetzt und die Kantonsstrasse im Abschnitt Brücke bis Knoten Gislermatt/Neuhus saniert. Der Regierungsrat hat ein entsprechendes Projekt in der Höhe von 2,9 Millionen Franken bewilligt.