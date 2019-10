Die Theatergesellschaft Meggen bietet Musicalgenuss – auch für den Magen Die Theatergesellschaft Meggen serviert neben einem «Best of» aus Musical Hits ein 4-Gang-Menu. Die meisten Vorstellungen sind bereits ausverkauft. Sabina South

Opulent und rasant eröffnete die Theatergesellschaft Meggen die ausverkaufte Premiere ihres «Musical dente» im Gemeindesaal Meggen am Samstagabend. Zu Aladdins «Friend like me» tanzte das Ensemble mit schlangenhaften Hüftbewegungen über die Bühne und gab den Zuschauern gleich am Anfang zu verstehen, dass sie sich auf etwas Besonderes freuen durften.

Opulent: Szene aus «Musical dente» der Theatergesellschaft Meggen.Bild: Nadia Schärli (17. Oktober 2019)

Im Vorfeld zum 30-Jahre-Jubiläum der Theatergesellschaft Meggen hatten Präsident Hans Duss und sein Ensemble besonders tief in der Nostalgie-Kiste gewühlt, 22 Songs aus 12 verschiedenen Musicals herausgezogen und zu einer Art «Best-of»-Programm zusammengestellt. Das Resultat lässt sich nicht nur sehen und hören, sondern auch schmecken.

Sängerinnen und Tänzer als Servicepersonal

Seit 25 Jahren führt die Theatergesellschaft Musicals auf und wollte mit dem Rückblick etwas Besonderes auf die Beine stellen. «Wir entschieden uns für ein Musical-Gesamterlebnis auf drei Bühnen mit einem 4-Gang-Dinner», sagt Duss. Nachdem bei Shakespeare nachgeschlagen wurde («Kiss Me, Kate») und der Heiri ein Kalb verkauft hat (die kleine Niederdorfoper) mischten sich die Sängerinnen und Sänger sowie Mitglieder des Tanzensembles unter das Servicepersonal und tischten Marronisüppchen auf.

Obwohl die Show in vier Teilen aufgeführt wird, wirken die Szenen nie strukturlos aneinandergereiht. Madame Lolotte la Fleur (Christine Blitzer) führt als Protagonistin aus dem Musical «Irma la Douce» durch den Abend und sorgt dafür, dass die Mischung aus Can-Can, Folklore und Schwank zusammen schmilzt. Claudine Leyer war verantwortlich für Choreografie und Regie. Begleitet wird das Ensemble von der vierköpfigen Liveband unter musikalischer Leitung von Beat Wurmet.

Mit guten Sängerinnen und Sängern gesegnet

Gesungen wird seit den Anfängen der Theatergesellschaft immer in Deutsch oder Mundart. Starke Solisten lieferten auch am Samstagabend starke Soli. «Wir hatten schon bei der Gründung vor 29 Jahren gute Leute im Gesang», so Duss. Das sei auch ein Grund gewesen, weshalb man sich damals für Musical-Produktionen entschieden hatte. «Ausserdem konnten wir uns so von anderen Gemeinde-Theater abheben.» Dass inzwischen nicht mehr alle Sängerinnen und Sänger aus Meggen kommen, spiele keine Rolle. «Wir haben eben auch Wegzüger, die uns treu bleiben, und Zuzüger, die neu zu unserem Ensemble stossen.»

Über die Jahre hat sich in der Nostalgie-Kiste der Theatergesellschaft Meggen einiges angesammelt. «Zu den Highlights gehören auf jeden Fall die beiden Freilicht-Theater», sagt Duss. Ebenso einmalig sei der Gastauftritt in Vancouver 1996 gewesen. Zukunftsträume gibt es ebenfalls. «Wir würden gerne einmal das Musical ‹Ich war noch nie in New York› aufführen, aber für ein semi-professionelles Theater wie wir es sind, ist es schwierig, dafür die Rechte zu bekommen.» Auf jeden Fall werde die Theatergesellschaft ihrem Genre treu bleiben.

Ob das Dinnerkonzept gut angekommen ist? Diese Frage stellte Hans Duss den Gästen noch vor dem Encore. Trotz einstimmigem Applaus der 120 Anwesenden wird «Musical dente» wohl einmalig bleiben. «Nächstes Jahr gibt es wieder ein reinrassiges Musical», sagt Duss.

Hinweis

Noch nicht ausverkaufte Vorstellungen am 1., 3., 9. und 10. November im Gemeindesaal Meggen. Infos und Online-Tickets: www.tgm.ch