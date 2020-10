Die Universität Luzern feiert Geburtstag – und lädt mittels App und Audioguide zur Zeitreise Am 1. Oktober 2020 gibt es die Universität Luzern in ihrer heutigen Form seit 20 Jahren. Um die Geschichte, die bis ins späte 16. Jahrhundert zurückreicht, erfahrbar zu machen, hat die Universität einen öffentlichen Themenrundgang in der Stadt inklusive App und Audioguide geschaffen.

Interessierte können sich mittels App auf eine Zeitreisebegeben Bild: PD

(pw) Von der Jesuitenkiche über den Weinmarkt und die Musegg zum Löwendenkmal, hin zum Carl-Spitteler-Quai, wieder zurück zum Schwanenplatz. Und via die Zentral- und Hochschulbibliothek unter den Gleisen hindurch zum Uni/PH-Gebäude direkt neben Bahnhof, See und KKL Luzern: Hier liegen, wie die Universität Luzern in einer Medienmitteilung schreibt, einige der insgesamt 20 Stationen des neu geschaffenen Themenrundgangs, der die Meilensteine auf dem Weg zur heutigen Universität an den jeweiligen Orten des Geschehens aufzeigt. Den Anlass dafür, den Rundgang für die Öffentlichkeit zu schaffen, ist das 20-jährige Bestehen der Universität Luzern.

Die offizielle Geburtsstunde der Universität Luzern war am 1. Oktober 2000, als sie mit dem Inkrafttreten des neuen Universitätsgesetzes am 1. Oktober 2000 ihren Lehrbetrieb als jüngste Universität der Schweiz mit damals rund 250 Studierenden offiziell aufnahm. Dies, nachdem die Luzerner Stimmbevölkerung im Mai mit einem Ja-Anteil von 72 Prozent der Errichtung einer eigenen Universität deutlich zugestimmt hatte. Eine vom Stimmvolk legitimierte Universität – eine weltweite Premiere.

Vier gescheiterte Versuche

Doch davor lagen vier gescheiterte Versuche (1978, 1920, 1847 und 1647) und eine Geschichte, die mehr als 400 Jahre zurückreicht bis ins Jahr 1577, als das Jesuitenkollegium in Luzern gegründet wurde. Über die verschiedenen Stationen über die Jahrhunderte und im Verlaufe des 20. Jahrhunderts – von der Höheren Lehranstalt über die Theologischen Fakultät Luzern zur Universitären Hochschule Luzern – ist im Rahmen des neu eingerichteten Rundgangs mehr zu erfahren.