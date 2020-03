Die Stadtluzerner Finanzdirektorin Franziska Bitzi Staub (CVP) nimmt auf Anfrage Stellung zum Informationsfluss bezüglich VBL. «Ich wurde am 3. Februar per Mail darüber informiert, dass der VVL von den VBL 16 Millionen Franken zurückfordert», so Bitzi. Diese Neuigkeit habe sie dann am 5. Februar dem Gesamtstadtrat überbracht. Am 11. Februar sei es zu einem Gespräch mit den VBL gekommen, am 12. Februar habe der Stadtrat erneut getagt.

Der Stadtrat habe von VBL und VVL gefordert, die Sache untereinander zu klären und Transparenz zu schaffen. Ein erstes Gespräch zwischen den Delegationen des VVL und der VBL habe dann am 18. Februar stattgefunden. «Wir wollten und wollen eine lückenlose Aufklärung» – und eine tragfähige Lösung: «Wenn VBL und VVL zerstritten wären, wäre dies für die Stadt ein unhaltbarer Zustand.» Bitzi betont zudem, dass sie bis jetzt keinen Einblick in die gestern veröffentlichten Dokumente hatte. Es sei also bisher nicht möglich gewesen, diese zu studieren.

«Die Kommunikation lief bis jetzt tatsächlich unglücklich», sagt Bitzi. «Für uns war das eine schwierige Situation.» Vor allem, weil nur Stunden nach Erscheinen des «Blick»-Artikels am 28. Februar ein parlamentarischer Vorstoss einging. «Das hat die Transparenz gegenüber den Medien erschwert. Denn hätten wir sie umfassend informiert, wäre genau das eingetreten, was die Geschäftsprüfungskommission jetzt moniert: Das Parlament wäre aussen vor geblieben und hätte Infos aus zweiter Hand erhalten.»