VBL transportiert erstmals über 51 Millionen Fahrgäste – und erzielt 6,7 Millionen Franken Gewinn Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) konnten im vergangenen Jahr erstmals über 51 Millionen Fahrgäste transportieren. Die Konzernrechnung 2019 schliesst dank deutlich gesteigerten Verkehrseinnahmen mit einem Gewinn von 6,7 Millionen Franken ab.

(zim) Im Geschäftsjahr 2019 konnten die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) eine starke Zunahme des Umsatzes um rund 8,6 Millionen auf 100,7 Millionen Franken verzeichnen, wie das Transportunternehmen am Freitag mitteilte. Der Konzerngewinn in der Höhe von 6,7 Millionen Franken konnte primär aufgrund der guten Resultate in allen Tochtergesellschaften erzielt werden.

Folgende Abweichungen gegenüber dem Vorjahr haben massgeblich zum Ergebnis beigetragen:

Im Bereich des konzessionierten und bestellten ÖV waren die Verkehrseinnahmen um 4,6 Millionen Franken höher.

Insgesamt war der Ertrag aus Leistungen 3,6 Millionen Franken höher. Davon sind 2,4 Millionen Franken höhere Leistungen aus dem Bahnersatz und rund 0,4 Millionen Franken aus dem Reisebus-Geschäft.

Es mussten auf Autobussen und dem alten Vertriebssystem S-POS rund 1,6 Millionen Franken weniger Abschreibungen vorgenommen werden.

So viele Fahrgäste wie noch nie transportiert

Die VBL verzeichneten 2019 auf den vom Verkehrsverbund Luzern (VVL) bestellten Linien ein Total von 48,7 Millionen Fahrgästen, was einem Zuwachs von knapp 1 Million Fahrgästen (+2,02 Prozent) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zusammen mit den Nebengeschäften wie dem Tellbus, Nachtstern und der Thepra AG Stans erreichte die VBL-Gruppe erstmals in der Geschichte ein Gesamttotal von über 51 Millionen Passagieren.