Die Winteruniversiade kann nicht wie geplant im Januar 2021 stattfinden Die Winteruniversiade Luzern-Zentralschweiz kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant im Januar 2021 stattfinden. Die Veranstalter prüfen nun eine mögliche Verschiebung des Anlasses auf einen späteren Zeitpunkt.

(zim) Die 30. Austragung dieses der Winteruniversiade war vom 21. bis 31. Januar 2021 in der Zentralschweiz und der Lenzerheide geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie haben der internationale Hochschulsportverband Fisu gemeinsam mit dem Organisationskomitee und Swiss University Sports entschieden, die Vorbereitungen für eine Durchführung im Januar 2021 zu stoppen und in den nächsten Wochen gemeinsam eine mögliche Verschiebung des Anlasses zu prüfen. «Nach über vier Jahren Vorbereitung ist es eine schmerzhafte Entscheidung, aber am Ende doch eine einfache. Die Gesundheit aller Teilnehmenden hatte bei unseren Evaluationen stets oberste Priorität», wird der Präsident des Organisationskomitees (OK) und Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf in einer Medienmitteilung des OK zitiert.

OK-Präsident Guido Graf während einer Pressekonferenz zur Winteruniversiade 2021. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 19. Januar 2016)

Ausschlaggebend für den Entscheid seien neben der epidemiologischen Lage auch die aktuell geltenden Einreisebeschränkungen gewesen. Gemäss heutigem Stand hätten gut 40 Prozent der registrierten Teilnehmerinn nund Teilnehmer nicht einreisen dürfen. Betroffen von den Einreisebeschränkungen sind unter anderem grosse Delegationen wie die USA, Russland, China oder Kasachstan. Dadurch verliert der Anlass an sportlicher Relevanz.