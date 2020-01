Diebetorm und Zunftstube zieren Surseer Fasnachtsplaketten Der Surseer Roger Stalder hat die diesjährigen Fasnachtsplaketten gestaltet. Diese sind ab sofort erhältlich.

Heinivater Alois Amrein (2.v.r.) und seine Frau Barbara (rechts) übergeben den Plakettensponsoren Beat Bättig (l.), Florian Felber und Brigitte Röllin einen Plakettensatz. Bild: PD

(spe) Heinivater Alois Amrein der Surseer Zunft Heini von Uri hat am Samstag die Mitglieder beim Verkauf der diesjährigen Fasnachtsplaketten unterstützt. Kreiert hat die Plaketten der Maskengestalter Roger Stalder. Die Plaketten zeigen den Diebetorm und die Zunftstube detailgetreu.

Die Plaketten gibt es in den Ausführungen «silber» und «gold» sowie als Heiniplakette. Sie berechtigen je nach Ausführung zur Teilnahme am Zunftball, am Narrenlaufen am Abend des Schmutzigen Donnerstags oder sie gelten als Eintritt zum Fasnachtsumzug am Güdisziischtig. Plakettensponsoren sind in diesem Jahr Röllin + Partner Immobilien.