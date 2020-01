Diese 21 Luzerner Gemeinden müssen unbebautes Bauland rückzonen 2013 hat das Schweizer Stimmvolk beschlossen, dass zu grosse Bauzonen reduziert werden müssen. Im Kanton Luzern betrifft dieser Entscheid 21 Gemeinden. Insgesamt müssen 67 Hektaren Bauland in den nun anstehenden Ortsplanungen rückgezont werden.

(fmü) Im Kanton Luzern wurden insgesamt 21 Gemeinden identifiziert, die auch bei einem angenommenen hohen Bevölkerungswachstumsszenario des Bundes bis 2035 noch immer zu grosse unüberbaute Bauzonen aufweisen und deshalb als Rückzonungsgemeinden gelten. Das schreibt der Kanton Luzern am Donnerstagmorgen in einer Mitteilung. Regierungsrat Fabian Peter erklärt darin: «Der Kanton hat alle unüberbauten Parzellen genau angeschaut: wo in der Gemeinde und wo innerhalb der Bauzone befinden sie sich, unter welchen Umständen wären sie überbaubar, wie lange besteht bereits die Bauzone, gibt es einen Bebauungs- oder Gestaltungsplan? Aufgrund dieser und weiterer Kriterien wurden dann nach Anhörung der Gemeinden die Rückzonungsflächen festgelegt.»

Diese 21 Gemeinden sind betroffen:

Aesch

Altbüron

Altwis

Büron

Entlebuch

Ermensee

Escholzmatt-Marbach

Flühli

Greppen

Hitzkirch

Mauensee

Rain

Reiden

Rickenbach

Roggliswil

Schwarzenberg

Triengen

Vitznau

Wauwil

Weggis

Zell

Die Gemeinden müssen diese potenziellen Rückzonungsflächen bis zur öffentlichen Auflage der revidierten Ortsplanung durch geeignete Massnahmen vor Überbauungen freihalten. Während der öffentlichen Auflage können die Grundeigentümer ihre Anliegen als Einsprachen einbringen, worüber dann die Stimmberechtigten entscheiden werden.

Im Anschluss befinden der Regierungsrat und allenfalls Gerichte über die Entscheide der Stimmberechtigten und allfällige Beschwerden. Wenn die Zonenpläne rechtskräftig sind, kann in einem Schätzungsverfahren ein Gesuch um Entschädigung für eine Enteignung eingereicht werden. Wird diesem stattgegeben, erfolgt die Entschädigung aus dem vom Kanton verwalteten Mehrwertfonds.